Luis Suarez souligne les qualités défensives et offensives du Pérou

Montevideo, 22 mars L'attaquant uruguayen Luis Suárez a souligné mardi les qualités que possède l'équipe nationale péruvienne à la fois en défense et devant, qui affrontera Celeste ce jeudi pour l'avant-dernière journée des qualifications sud-américaines pour la Coupe du monde Qatar 2022. « Évidemment, nous connaissons la qualité des joueurs du Pérou au milieu du peloton, et c'est là qu'ils font la différence », a déclaré le footballeur de l'Atlético de Madrid lors d'une conférence de presse virtuelle. Il a également indiqué que son prochain rival défend avec une grande intensité et avec des joueurs très ordonnés. Pour cette raison, il a souligné que l'Uruguay devait être attentif au départ du bas de son rival afin de lui nuire dans les endroits où il a le plus de difficultés. « Sachant que nous sommes tous les deux dans des conditions égales pour pouvoir nous qualifier, ce sera un match très équilibré », a souligné l'attaquant, qui a souligné que Celeste devrait faire sentir son statut à domicile. À cet égard, il a remercié les gens d'avoir vendu les billets et a déclaré que c'est le moment pour les footballeurs de redonner ce geste sur le terrain de jeu. Ce mardi, l'équipe céleste s'est entraînée dans l'après-midi sous les ordres de l'entraîneur, Diego Alonso, qui ne pouvait pas compter sur le milieu de terrain Matías Vecino après avoir été testé positif à la covid-19. Cette situation a conduit les entraîneurs à décider de citer les milieux de terrain Fabricio Díaz (Liverpool) et Manuel Ugarte (Sporting-POR), qui rejoindront ce mercredi, jour où Celeste tiendra sa dernière séance d'entraînement.