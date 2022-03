L'invasion de l'Ukraine par la Russie EN DIRECT : Les États-Unis affirment que la puissance militaire russe est inférieure à 90%

People light candles during a rally against Russia's invasion of Ukraine in Prague, Czech Republic, March 22, 2022. Russian text reads, "Children", in reference to the signs placed near the bombed Mariupol theatre where people sought shelter. REUTERS/David W Cerny TPX IMAGES OF THE DAY

La Russie poursuit ses attaques intenses contre la ville de Marioupol, tout en tentant d'atteindre la capitale du pays après presque un mois de combats avec les forces ukrainiennes.

De son côté, la communauté internationale annonce de nouveaux mouvements stratégiques, pour tenter de dissuader Poutine de prendre la décision de prendre le pays voisin. Jeudi, les États-Unis et leurs alliés devraient annoncer un nouveau train de sanctions contre la Russie et le renforcement des mesures déjà prises.

Le même jour, le président Joe Biden rencontrera les pays alliés à Bruxelles pour définir de nouvelles actions face aux agressions du Kremlin.

Ensuite, minute par minute de l'invasion russe : (heure ukrainienne, GMT+2) :

Mercredi 23 mars

17h00 : Le département américain de la Défense estime à plus de 1 100 les missiles que la Russie a lancés en Ukraine depuis le début de l'invasion le 24 février et note, pour la première fois, que la puissance militaire russe est inférieure à 90%.

« Ce que nous avons observé au cours des dernières 24 heures, c'est que les Russes ont probablement tiré sur la ville depuis la mer, depuis la mer d'Azov, juste au sud de Marioupol. Nous avons évalué qu'ils avaient entre cinq et six navires », a estimé le haut responsable américain lors d'une conférence de presse.

À cet égard, il a ajouté que les forces russes « ont plusieurs navires de guerre qui se trouvent dans le nord de la mer Noire » - en particulier 21 navires - et que, pour le moment, « rien n'indique un assaut amphibie imminent dans ou près de la ville d'Odessa ».

15h30 : Le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky, a assuré qu'environ 100 000 personnes restent à Marioupol dans des « sous-humains conditions ». Le président a déclaré que les autorités du pays travaillaient dans plusieurs couloirs à travers le territoire pour secourir la population.

« Aujourd'hui, environ 100 000 personnes vivent dans la ville dans des conditions inhumaines, dans un blocus complet, sans nourriture, sans eau, sans médicaments et sous des bombardements constants », a dénoncé le président. Il a ajouté que des couloirs humanitaires sont en cours de préparation pour les régions de Kiev, Kharkiv, Zaporijia et Louhansk.

Selon le président, au cours des deux dernières semaines, l'Ukraine a reçu plus de 100 000 tonnes d'aide humanitaire. Ces expéditions sont distribuées via des « hubs » spéciaux pour les régions, comme le rapporte l'agence de presse Ukrform.

« Je suis reconnaissant au Ministre des affaires étrangères de la Grèce, qui a été le premier à décider de soutenir le travail de nos couloirs humanitaires à Marioupol. Sauver notre peuple dans la ville et apporter de l'aide humanitaire est très important pour tout le monde », a-t-il dit.

Plus de 7.000 personnes ont pu quitter la ville de Marioupol mardi par des couloirs humanitaires, selon Kirilo Timochenko, le « numéro deux » de la présidence ukrainienne, des chiffres qui ont été corroborés par Zelensky lui-même.

14h30 : La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a qualifié les récentes décisions du procureur en chef de la Cour pénale internationale (CPI), Karim Khan, de volonté de « contribuer à l'hystérie anti-russe ».

« De telles actions, bien entendu, ne sont pas accidentelles. Le procureur a décidé de contribuer à l'hystérie anti-russe qui brûle maintenant aux Etats-Unis et dans l'Union européenne, ainsi que dans les corps sous son contrôle entre les mains de l'Occident », a-t-il souligné, comme le rapporte l'agence de presse russe TASS.

13h15 : Volodymyr Zelensky accuse les forces russes de s'emparer d'un convoi humanitaire près de Mangush.

« Les employés des services d'urgence de l'État et les chauffeurs de bus ont été capturés. Nous faisons tout ce que nous pouvons pour libérer notre peuple et débloquer le mouvement de la cargaison humanitaire », a-t-il déclaré lors de son dernier discours sur Telegram.

00:00 : Le président de la France, Emmanuel Macron, a eu ce mardi deux « longues conversations » téléphoniques distinctes avec ses homologues russes Vladimir Poutine, et l'Ukrainien, Volodymir Zelensky, et a demandé à Moscou de « négocier de bonne foi » avec Kiev, comme le rapporte The Elysee.

« Pour le moment, il n'y a pas d'accord, mais le président (Macron) est convaincu de la nécessité de poursuivre ces efforts (négociateurs). Il n'y a pas d'autre solution qu'un cessez-le-feu et que des négociations sont en cours de bonne foi de la part de la Russie. Le président est aux côtés de l'Ukraine », a déclaré l'Elysée dans un court communiqué.

Pour sa part, le Kremlin a ajouté que la conversation avait eu lieu un « échange de vues détaillé sur la situation entourant l'Ukraine », y compris des « négociations en cours » entre les délégations russe et ukrainienne.

Actualités en développement...

