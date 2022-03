Les millionnaires chercheront à prolonger leur série de victoires aujourd'hui contre Medellin

Bogotá. Marzo 6 del 2022. SantaFe enfrenta a Millonarios en juego válido por la décima fecha de la liga BetPlay Dimayor 2022 en el estadío Nemesio Camacho el Campin. (Colprensa - Sergio Acero)

L'équipe d'Alberto Gamero est dans la capitale d'Antioquia aujourd'hui pour affronter le Deportivo Independiente Medellín, pour la douzième journée du tournoi BetPlay League Apertura. L'équipe vient de battre Once Caldas par la moindre différence, avec le score de Daniel Ruíz, et compte déjà 26 points. De son côté, le Poderoso a également remporté son dernier match contre l'América de Cali, en tant que visiteur, et occupe la septième place.

Au-delà de cela, le présent des deux ensembles est différent. Les visiteurs chercheront à prolonger leur série de victoires et les locaux aspirent à se classer quatrième dans le tableau. Les albiazules ont rebondi après leur élimination de la Copa Libertadores contre Fluminense et ont continué à marquer des points en championnat. Il y en a six depuis leur départ du tournoi continental, remportés contre Independiente Santa Fe et Once Caldas susmentionnés. Ils cherchent à obtenir plus de points pour s'imposer comme leaders et être les premiers à se qualifier pour les derniers coups de circuit.

Gamero a souligné lors d'une conférence de presse les vertus de l'équipe rivale ligne par ligne et a insisté sur le fait que la haute pression serait importante pour arrêter les départs rapides du groupe que Medellín entreprend habituellement. Il a assuré que son équipe ne renoncera pas à son style et cherchera à s'imposer dans la domination du ballon et la possession. Vous ne pourrez pas compter sur le gardien Álvaro Montero ou le défenseur Juan Pablo Vargas, qui ont été appelés par ses équipes pour cette date à élimination directe. Le premier sera avec la Colombie et le second avec le Costa Rica. Au lieu de cela, Juan Moreno et José Cuenú peuvent apparaître.

Le retour de David Macalister Silva permettra à l'équipe de retrouver la mobilité perdue lors du match précédent, mais elle ne pourra pas encore compter sur Andrés Felipe Román, qui n'a pas encore résolu sa situation contractuelle, ni sur Ómar Bertel, qui se remet toujours de sa blessure. La gamme possible de millionnaires serait la suivante :

Juan Moreno, Andrés Murillo, Andrés Llinas, José Cuenu, Elvis Perlaza, Stiven Vega, Larry Vasquez, Daniel Ruiz, David Silva, Eduardo Sosa et Diego Herazo.

Medellin pourrait se former ainsi :

Andres Mosquera Marmolejo ; Juan Guillermo Arboleda, Victor Moreno, Andrés Cadavid, Gutierrez allemand ; David Loaiza, Javier Mendez, Jean Pineda, Andrés Ricaurte, Juan David Mosquera ; Diber Cambindo.

L'équipe rouge d'Antioquia s'est inclinée lors d'un seul de ses 14 derniers matches à domicile en première division face à Millonarios (six victoires, sept nuls). Le dernier match s'est terminé sans but.

L'équipe dirigée par Julio Comesaña ne pourra pas compter sur Adrián Arregui en raison de l'accumulation de cartons jaunes, ni sur Vladimir Hernández, en raison d'un malaise physique. Même cas pour Luciano Pons. L'équipe d'Antioquian n'ajoute aucun match nul après les 11 matchs joués jusqu'à présent en championnat. Cela représente six victoires et cinq défaites pour eux. L'IMD pourrait enchaîner six victoires à domicile pour la première fois depuis la mi-2016. Ce sera un test difficile pour les deux équipes, chacune ayant des motivations différentes et espérant les défendre.

Le match débutera à 20 h 15 au stade Atanasio Girardot et sera diffusé sur Win Sports.





