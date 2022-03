La Major League Baseball (MLB) et l'Association of Major League Players (MLBPA) ont convenu mardi de mettre en œuvre la 'règle Shohei Ohtani', qui permettra aux Japonais de jouer offensif dans les matches qu'il doit débuter comme lanceur. Avec cette nouvelle règle, Ohtani pourra débuter comme frappeur désigné dans les matches qu'il doit gravir le monticule et lui permettre de poursuivre son tour dans l'alignement, même s'il a terminé son travail de lanceur, explique le journal New York Post. Cette nouvelle mesure intervient après la mise en œuvre du frappeur désigné universel, qui permettra à un homme de plus d'être utilisé en attaque dans la Ligue nationale, occupant la position précédemment jouée par le lanceur dans l'ordre offensif. Cette règle, qui peut être appliquée par toute équipe qui souhaite utiliser un lanceur comme joueur offensif, sera maintenue jusqu'à l'expiration du nouveau contrat de travail en 2026. Ohtani, qui a joué aux deux positions la saison dernière, vient d'avoir remporté le prix du joueur le plus utile de la Ligue américaine, après avoir frappé pour ,257 avec 46 coups de circuit et 100 points produits et obtenu une marque de 9-2 avec une efficacité de 3,18 en tant que lanceur. Le joueur japonais, qui en atteignant l'entraînement avec les Angels, a déclaré que cette année, il est venu avec l'intention d'obtenir de meilleurs résultats que la saison dernière, aura de plus grandes occasions de produire des deux côtés avec cette nouvelle règle, adaptée à lui.