Les joueurs anglais s'exprimeront contre le Qatar

Londres, 23 mars Les joueurs de l'équipe nationale anglaise s'exprimeront contre les problèmes auxquels est confronté le Qatar, pays qui accueillera la prochaine Coupe du monde, comme l'explique le capitaine Harry Kane. Le joueur de Tottenham Hotspur a confirmé que les joueurs de l'équipe nationale se sont réunis cette semaine pour décider comment ils peuvent mettre en évidence les problèmes qui existent dans ce pays et comment ils peuvent aider à les résoudre. « Nous, les joueurs, ne choisissons pas où se déroulera la Coupe du monde », a déclaré Kane lors d'une conférence de presse. « Ce qui peut être fait, c'est de se concentrer sur les questions importantes qui ne seraient pas discutées si la Coupe du monde n'y avait pas lieu », a-t-il ajouté. « Nous devons essayer d'aider autant que possible à comprendre à quoi ressemble la situation et quels sont les problèmes qui se posent. Nous ne sommes pas des experts dans ce domaine, mais, comme toujours, nous devons essayer d'apporter notre aide de toutes les manières possibles. Utilisez notre plateforme pour faire ce que nous pouvons », a-t-il souligné. « D'après ce que j'ai compris, des progrès ont été réalisés dans le pays. Ce que j'espère, c'est que lorsque la Coupe du monde aura lieu, nous pourrons nous concentrer sur le pays et résoudre les problèmes qui existent depuis si longtemps », a ajouté Kane. L'attaquant a également expliqué qu'il parlera aux autres joueurs de son équipe et qu'ils tenteront d'avoir un mouvement unifié parmi les joueurs. CHEF msg/ism