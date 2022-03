Les frères latinos qui ont passé 25 ans en prison pour meurtre disculpés

Los Angeles, 23 mars Un juge du Michigan a annulé les peines de deux frères latino-américains qui ont passé 25 ans en prison, condamnés à la prison à vie pour le viol et le meurtre d'une femme en 1995, et ont réussi à retrouver leur liberté, ont déclaré des avocats du projet Innocence de l'Université Western Michigan a rapporté aujourd'hui. Melvin et George DeJesus avaient été reconnus coupables du meurtre et du viol de Margaret Midkiff le 11 juillet 1995, même si des témoins ont témoigné que les frères se trouvaient ailleurs lorsque le crime s'est produit dans la ville de Pontiac, au Michigan. Il n'y avait pas non plus de preuve ADN les reliant à la scène du meurtre. La juge de la Cour du circuit du comté d'Oakland, Martha Anderson, a annulé les condamnations mardi à la suite de la demande de Robyn Frankel, directrice de la Conviction Integrity Unit (CIU) du procureur général du Michigan, qui a également demandé le rejet de toutes les accusations portées contre les frères. « Je tiens à m'excuser pour les mesures prises contre vous il y a 25 ans. Vingt-cinq ans de leur vie leur ont été enlevés et ne peuvent être remplacés. J'espère qu'ils trouveront un certain réconfort dans le fait qu'ils pourront retrouver leur famille et commencer à vivre une vie normale en dehors des murs de la prison. Je leur souhaite tout le meilleur », a déclaré Anderson aux accusés. Les frères, qui avaient été amis avec Midkiff et sa famille, ont été reconnus coupables uniquement sur le témoignage du violeur condamné Brandon Gohagen, 50 ans, dont l'ADN a été retrouvé sur les lieux du crime. Midkiff a été retrouvée dans le sous-sol de sa maison avec une taie d'oreiller au-dessus de la tête. L'autopsie a montré qu'elle avait été frappée à mort. Gohagen a affirmé que les frères de Jésus l'avaient forcé à violer Midkiff, qui avait 43 ans quand il est mort, mais qu'il ne l'a pas tuée. Finalement, il a plaidé coupable de meurtre au deuxième degré et de conduite sexuelle criminelle au premier degré en échange de son témoignage contre les frères. Un jury a cru le témoignage de Gohagen et, en décembre 1997, les frères ont été condamnés à la prison à vie pour meurtre au premier degré. Le projet Innocence de la Western Michigan University (WMU-Cooley) Cooley School of Law et la Michigan Innocence Clinic, qui représentaient les frères, ont demandé au SDI de réenquêter sur ces cas. Après avoir accepté la demande, le SDI a interrogé de nombreux témoins et examiné des décennies de documents qui corroboraient les alibis des frères pour la nuit du meurtre. De nouvelles preuves montrent que Gohagen était le seul responsable du meurtre de Midkiff, ainsi que de 12 autres agressions sexuelles dans la ville de Pontiac depuis les années 1990. Lors de l'audience de mardi, Frankel a présenté aux deux Latinos les « excuses les plus sincères pour toutes les années qu'ils leur ont enlevées ». En réponse, George DeJesus, 44 ans, s'est dit « reconnaissant que la vérité soit enfin apparue au grand jour ». « Je me rends compte que la justice pour nous ouvre de vieilles blessures à la famille Midkiff. J'espère juste qu'un jour nos familles pourront guérir et que nous pourrons avoir une relation », a-t-il ajouté. « Je n'ai pas d'animosité. Je les connais depuis l'âge de 8 ans. Vous êtes comme ma deuxième famille », a déclaré Melvin DeJesus, 48 ans, en s'adressant à la famille Midkiff. Tracey Brame, directrice du WMU-Cooley Innocence Project, a déclaré : « Nous sommes heureux que George puisse dire qu'il a été complètement disculpé après une lutte de près de 25 ans pour prouver son innocence ». « George et son frère Melvin ont finalement reçu justice », a-t-il conclu. CHEF AMV/MSC (photo)