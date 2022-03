Les Dominicains Soto, Devers et Guerrero Jr. conviennent des salaires avec leurs équipes

Copywriting Deportes, 22 Mar Les joueurs dominicains Juan Soto, Vladimir Guerrero Jr. et Rafael Devers ont conclu des accords avec leurs équipes ce mardi pour la prochaine saison des ligues majeures, évitant ainsi l'arbitrage salarial. Le montant le plus important parmi les trois joueurs sera reçu par le voltigeur des Nationals de Washington Juan Soto, à qui l'équipe s'est engagée à payer 17,1 millions de dollars pour la campagne qui débutera le 14e mois prochain, selon MLB.com. L'an dernier, Soto a atteint une moyenne de ,311, avec 29 coups de circuit et 95 points produits, et a terminé deuxième dans les votes pour le prix du joueur le plus utile de la Ligue nationale. Devers, de son côté, recevra 11,2 millions $ pour avoir à nouveau défendu le maillot des Red Sox de Boston, qu'il a mené aux séries éliminatoires l'an dernier. Le joueur de troisième but de 24 ans, qui vient d'avoir assisté à son premier match des étoiles et remporté sa première batte d'argent, a frappé une moyenne de ,279, avec un bilan personnel de 38 circuits et 113 points produits lors de la campagne 2021. Guerrero Jr., qui a montré le réveil de sa batte dans les majeures dernier calendrier, facturera 7,9 millions pour avoir détruit le lancer de la MLB lors de la saison 2022 avec les Azulejos de Toronto. Le fils de l'ancienne ligue majeure Vladimir Guerrero, a mis les meilleures statistiques de sa jeune carrière lors du dernier concours quand il a accumulé une moyenne de ,311 avec 48 coups de circuit et 111 points produits, ce qui l'a amené à être deuxième des votes pour le prix du joueur le plus utile de la Ligue américaine. CHEF h/rsl/voiture