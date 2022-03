Les défis rencontrés par Gabriela Tafur et Andrea Serna lors de l'enregistrement de « Desafio The Box »

Le 8 mars, une nouvelle saison a débuté le The Box Challenge, qui se déroule en Colombie, dans la soi-disant « ville des Cajas », créée par l'équipe de production de Tobia, Cundinamarca. Jusqu'à présent, les défiants ont survécu à deux cycles de compétition et plusieurs ont déjà souffert de la faim, de l'inconfort, des punitions et d'une mauvaise coexistence ; cependant, on ne tient pas compte du fait que ce programme est également un défi pour ses présentateurs.

La préparation à la présentation du programme est également un défi pour eux, car les surhumains ne sont pas seulement des participants, ils doivent eux-mêmes refléter la discipline et le travail de ce que signifie être un surhumain. Dans une interview accordée à Show Caracol, Gabriela Tafur a souligné que, heureusement, dans sa vie personnelle, le sport était déjà une habitude, de sorte que les séances d'entraînement les plus fortes pour être à l'image du programme n'étaient pas un problème.

« Heureusement, je suis déjà venu avec cet exercice permanent d'entraînement, car cela me rend heureuse et j'aime et complète mon style de vie. Chaque jour où je me réveille avec envie de m'entraîner, André m'a vu. Le travail ici consistait à renforcer tout ce que je faisais depuis avant », a déclaré l'ancienne Miss Colombie.

Andrea Serna a rejoint ses déclarations, qui a déjà l'expérience de l'entraînement physique pour The Box Challenge, « J'ai également toujours aimé le sport et l'exercice, mais depuis que je participe au Challenge, je l'ai vu différemment et à d'autres fins, je me concentre davantage sur d'autres choses telles que ce que je devrais manger pour train ».

De la même manière, Tafur a souligné qu'elle se croyait surhumaine en raison de ses efforts. « Pour tout ce que je fais, pour le livre, pour ma carrière, pour avoir rempli Caracol et les spectateurs, pour satisfaire les plus provocants », a déclaré le nouvel animateur du concours, qui a reçu de bonnes critiques sur les réseaux sociaux.

Alors que Serna a donné un sens beaucoup plus personnel au mot surhumain, soulignant que pour elle chaque action en tant que mère la fait ressentir ainsi. « Depuis que je suis maman, je lie ce mot à cela. Quand ma fille m'admire pour quelque chose, je me sens surhumaine, super puissante, super maman, le mot signifie beaucoup de ce qui m'est arrivé en tant que mère », a expliqué la présentatrice.

De leur côté, les deux femmes ont partagé sur leurs réseaux sociaux les défis auxquels elles sont confrontées dans l'exécution de leur travail, en raison des longues heures d'enregistrement et des distances avec leurs familles. Pour sa part, c'est un défi pour Andrea de garder ses distances et d'être le porteur des appels à l'attention et responsable de regarder les challengers dans les tests, elle a montré à plusieurs reprises sur son Instagram que l'atmosphère avant l'arrivée des concurrents en est une de rire et de musique, mais elle change pour un paysage beaucoup moins chaud au moment du test.

De la même manière, la saison dernière, c'était un défi d'être loin de sa fille ; heureusement, les cours virtuels dus à la pandémie ont permis à l'enfant d'être à « La Ciudad de las Cajas » avec la présentatrice et d'effectuer ses tâches avec l'équipe de production qui soutient Serna dans son travail de mère.

Alors que pour Gabriela Tafur, la même expérience de présenter un format de programme comme celui-ci, de faire face à un public qui avait déjà accepté Daniella Álvarez et de gagner cette place a été un défi pour Gabriela Tafur. De la même manière, face aux changements climatiques à Tobia, Cundinamarca, et étant l'hôte de tous les prix et fêtes remportés par les concurrents, leur transmettre une bonne énergie n'est pas une tâche facile lorsqu'ils n'ont pas mangé depuis des jours.

