Le Vénézuélien emmène son expérience de migrant au théâtre aux États-Unis

NEW YORK (AP) — La meilleure source d'inspiration peut être vous-même. C'est ce que croit le chanteur et danseur vénézuélien Miggel Anggelo, qui a basé sa nouvelle pièce de danse et de théâtre sur sa propre histoire d'immigrant aux États-Unis.

Le résultat est « English with an Accent », une pièce « performance » créée par ce compositeur et contre-ténor et jouée aux côtés de 10 danseurs qui sera jouée le 1er avril à Washington et en novembre au Lincoln Center de New York.

« C'est mon histoire, mais en même temps, l'histoire est universelle. Cela peut être l'histoire de n'importe qui. Par exemple, 80 % des danseurs (dans la pièce) sont des immigrants », a déclaré Angelo, dont le vrai nom est Miguel Angelo Pinto Martínez.

Dans son spectacle, l'artiste de 49 ans incarne une chenille qui arrive à New York et s'interroge sur sa propre identité et ses possibilités de devenir papillon. L'histoire met en parallèle la vie d'immigrants qui doivent travailler dur, mais qui peuvent réussir dans un nouveau pays.

Dans « English with an Accent », Anggelo chante en anglais, en même temps qu'il danse, se mêle au reste des danseurs et montre ainsi l'histoire de la chenille et les obstacles qu'elle rencontre en cours de route. Présentée par le Washington Performing Arts, la pièce sera présentée au GALA Hispanic Theatre de la capitale américaine.

« J'ai fait du ballet classique, mais je dis toujours « pourquoi n'y a-t-il pas de texte dans le ballet ? Un jour, je vais faire quelque chose qui a un rapport avec la danse, mais je vais envoyer un texto et je vais y mettre de la musique », a déclaré l'artiste.

Angelo est né à Valence, au Venezuela, et depuis son enfance, il voulait devenir artiste. Jeune homme, il a auditionné pour un plateau de la comédie musicale de Broadway « Pinocchio » qui est venu au Venezuela et a obtenu le rôle principal. C'est là qu'il a commencé à chanter.

Après avoir traversé plusieurs compagnies de théâtre à Caracas, il s'est rendu en Allemagne, profitant du fait que son grand-père était allemand. Là, il a reçu une bourse pour prendre des cours de chant à Cologne, et à la fin des années 1990, alors qu'il était en vacances au Venezuela, il a auditionné pour « Fama El Musical » avec lequel il a tourné pendant plus de deux ans dans toute l'Amérique latine.

La tournée s'est terminée en Argentine et Anggelo y est resté pendant quatre ans, jusqu'à ce qu'en 2001 le soi-disant « parc pour enfants » arrive dans le pays, ou la restriction du retrait d'espèces en raison d'une grave crise, et retourne au Venezuela. Mais son rêve était de travailler aux États-Unis.

En 2002, il est arrivé dans ce pays avec un visa de touriste et a ensuite obtenu un visa d'artiste, concentrant sa carrière sur le théâtre et le chant, en plus d'être attaché culturel, sous les auspices du département d'État, lors de deux tournées en Russie. En outre, il a sorti deux albums musicaux : « Where will be Matisse » (2012) et « La Casa Azul » (2015).

« English with an Accent » est né en tant que troisième album musical d'Angelo et a fini par devenir l'histoire de l'immigration que le Vénézuélien, avec le Mexicain Jaime Lozano, a capturé dans une pièce de théâtre et de danse hybride. Lozano a co-écrit la musique et les paroles de la « performance », en plus de prendre en charge la direction musicale.

Le spectacle revêt une importance particulière pour Angelo car il vient de recevoir la citoyenneté américaine.

« ('English with an Accent') représente mon combat pour la sécurité, le bonheur et l'estime de soi », a déclaré l'artiste, « et de découvrir qu'aux États-Unis, je peux désormais appeler ce pays « ma maison ». »