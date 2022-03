Le Royaume-Uni atteint l'inflation la plus élevée en 30 ans en février

Londres, 23 mars L'indice des prix à la consommation (IPC) du Royaume-Uni s'est établi à 6,2 pour cent en février, contre 5,5 pour cent le mois précédent, qui est le taux le plus élevé en 30 ans, comme indiqué mercredi par le National Statistics Office (ONS). Selon l'analyste Grant Fitzner, économiste en chef de l'agence gouvernementale, « l'inflation a fortement augmenté en février, alors que les prix d'un large éventail de biens et de services dans des produits aussi divers que la nourriture, les jouets et les jeux ont augmenté ». « L'habillement et la chaussure ont vu un retour aux traditionnelles hausses de prix en février à la suite des chutes détectées l'an dernier lorsque de nombreux magasins ont été fermés », a-t-il dit dans un communiqué. La hausse des prix des meubles, des combustibles et des produits énergétiques a également contribué à cette hausse. « Le prix des marchandises quittant les usines britanniques a également considérablement augmenté et est maintenant à son plus haut niveau en 14 ans », a déclaré Fitzner. Le nouveau taux d'inflation est connu le jour même où le ministre britannique de l'Économie, Rishi Sunak, devrait présenter aujourd'hui son plan financier pour le Royaume-Uni avec lequel il espère faire face à la hausse du coût de la vie tout en éliminant une partie du déficit contracté pendant la pandémie. Le 17, la Banque d'Angleterre a relevé les taux d'intérêt au Royaume-Uni de 0,5 % à 0,75 %, la troisième hausse consécutive que la banque entreprend afin de contenir l'inflation. Cette troisième hausse en seulement quatre mois a été perçue comme une tentative par la banque centrale anglaise de compenser la hausse du coût de la vie au Royaume-Uni, avec une inflation bien supérieure à l'objectif de 2 % fixé par l'institution. CHEF PRC/JAC