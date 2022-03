Le déficit commercial du Salvador augmente de 55,5 % en 2022, selon la Banque centrale

San Salvador, 22 mar Le déficit commercial du Salvador a augmenté de 55,5 % au cours des deux premiers mois de 2022 par rapport à la même période en 2021, pour atteindre 1 571 millions de dollars, selon les données de la Banque centrale de réserve (BCR) consultées mardi par Efe. Le déficit commercial cumulé entre janvier et février 2021 s'est élevé à 1 010,3 millions de dollars, soit une différence de 560,7 millions, soit une augmentation de 55,5 %. Ce déficit commercial cumulé est le plus élevé enregistré par la BCR depuis 1994 en janvier et février de chaque année. Selon la base de données sur le commerce extérieur de la BCR, les exportations ont accumulé 1 177,8 millions de dollars entre janvier et février 2022, tandis que les importations ont atteint 2 748,8 millions de dollars, laissant un déficit de 1 571 millions de dollars. Rien qu'en février dernier, El Salvador a exporté 614 millions de dollars et importé 1 359,2 millions de dollars. Le président salvadorien Nayib Bukele a souligné sur son Twitter qu'avec les ventes de biens et services enregistrées en février dernier, ce « devient le mois avec le plus d'exportations de notre histoire ». Il a ajouté que les exportations au cours des deux premiers mois de 2022 « ont progressé de 14,3% par rapport à 2021 (année où notre PIB a progressé de 10,3%) ». Pour le président salvadorien, cela « prédit également une forte croissance économique cette année ». LES ENVOIS DE FONDS AUGMENTENT DE PLUS DE 10 % Les données de la RCB indiquent également que les envois de fonds des familles ont augmenté de 10,31 % au cours des deux premiers mois de 2022, passant de 1 020,24 millions de dollars en 2021 à 1 125,38 millions de dollars aujourd'hui. Ces monnaies, provenant principalement des États-Unis, sont l'un des piliers de l'économie salvadorienne et, en 2018, elles représentaient 20,7 % du produit intérieur brut salvadorien. Rien qu'en février, le Salvador a reçu 572,64 millions de dollars, soit 13,26 % de plus que les 505,6 millions calculés le même mois en 2021. CHEF HS/SA/CFA