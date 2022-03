Le conducteur de Didi a poignardé un passager qui refusait de payer ce qu'il a demandé

Bien que cela semble absurde, ce genre de choses se produit plus souvent dans notre pays que nous ne l'imaginons. Récemment, un utilisateur de l'application Didi a utilisé le service à Medellin pour se rendre d'Itagüí à son domicile de Robledo Pilarica. Avant de postuler pour le voyage, il n'aurait pas imaginé qu'il finirait par vivre l'une des pires expériences de sa vie.

José Miguel Ceballos a commandé le véhicule normalement. À son arrivée à destination, il a procédé au paiement du service, mais le chauffeur lui facturait deux fois plus que ce qui était indiqué dans la demande. Le jeune homme n'a pas compris la situation et a refusé de payer le montant, arguant que ce n'était pas la vraie valeur. Dans l'après-midi de ce jour-là, il avait fait le même voyage et cela lui avait coûté environ 26 000 pesos. Maintenant, le conducteur lui a facturé plus de 50 000.

L'homme n'a pas bien compris la revendication de José Miguel et a réagi de manière agressive. Après un passage de mots, il a attaqué le jeune homme. « Si vous n'allez pas me payer ce que je vous dis, descendez », dit la personne touchée qui lui a dit le chauffeur. « J'ai pris la décision de descendre, je lui ai jeté la porte et il est immédiatement descendu et il s'est jeté sur moi. Je recule en courant et j'ai l'impression qu'il me tire avec sa main, puis je me rends compte que j'ai une blessure. »

Le jeune homme porte des lunettes sur le visage. Ils sont trop grands au-dessus du masque. Regardez les cheveux mi-longs juste au-dessus du front. C'est noir. Après avoir fréquenté un centre médical où il a reçu trois points et lui a donné plusieurs jours d'invalidité, le jeune homme a été interviewé par TeleMedellín et a été choqué par ce qui s'est passé. « J'ai dit 'J'étais à un barbecue, avec mes amis, normal, j'ai demandé une voiture et je suis aux urgences parce qu'une personne vient de me poignarder', comme s'il n'y avait pas de place dans ma conscience que cela nous arrivait vraiment et c'est comme ça qu'était l'insécurité des rues », a-t-il dit.

À cet égard, les porte-parole de l'application, par le biais d'une déclaration, ont rejeté l'agression et ont demandé à ses utilisateurs de signaler de telles situations afin de prendre les sanctions appropriées à temps. « Nous rejetons fermement tout acte de violence survenant lors d'une demande négociée par l'application. Nous avons immédiatement reçu le rapport de cas, l'équipe de sécurité a activé ses protocoles, a contacté l'utilisateur et a commencé l'analyse afin de prendre les mesures de sécurité appropriées (...). Nous nous engageons à assurer la sécurité de la communauté, c'est pourquoi toute personne qui utilise notre application de manière incorrecte, en violation des termes et conditions, sera bloquée de la plateforme », a déclaré la société.

Bien que les applications mobiles de commande de services de transport soient devenues la principale alternative pour les personnes, les plaintes concernant les soins et la sécurité ne s'arrêtent pas. Il se produit dans les taxis et les voitures privées, ainsi que dans les motos. Le cas de José Miguel est un cas de plus parmi tant d'autres. Il convient de rappeler que l'un des plus populaires récemment a été celui de Nelson Villamil, qui a été dénoncé le 30 janvier dernier auprès du parquet pour avoir abusé d'une jeune fille de 19 ans qu'il a récupérée par le biais d'une demande.

Ces actes attestent seulement que les processus internes des entreprises en charge de ces applications, concernant la sélection de leurs conducteurs, ne sont pas assez rigoureux et, bien qu'elles ne puissent pas anticiper de tels événements, elles peuvent garantir que leurs travailleurs n'ont pas de personnalité violente et ne finiront pas par se retrouver s'attaquant à la moindre négligence. J'espère que plus aucune affaire ne sortira d'ici. Il va falloir voir.





