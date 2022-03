Le circuit de Sepang se renouvelle avec la Coupe du monde jusqu'en 2024, extensible jusqu'en 2026

Madrid, 23 mars Le circuit malaisien de Sepang et Dorna Sports, organisateur du Championnat du monde MotoGP, ont confirmé que le circuit international de Sepang restera inscrit au calendrier du Championnat du monde FIM MotoGP jusqu'en 2024 au moins et en pourparlers pour prolonger l'accord jusqu'en 2026. Le circuit de Sepang est inscrit au calendrier depuis 1999 et est situé à la périphérie de la métropole malaisienne de Kuala Lumpur. Il possède deux longues lignes droites avec d'impressionnantes tribunes et une combinaison de courbes qui en ont fait l'une des icônes du calendrier chaque saison. Athan Shafriman Hanif, directeur général du circuit international de Sepang, a exprimé sa gratitude pour cet accord, notant qu' « avec un afflux d'audiences record année après année, nous sommes impatients d'accueillir de nouveau les fans à Sepang après une interruption de deux ans en raison de la pandémie ». Pendant ce temps, Carmelo Ezpeleta, PDG de Dorna Sports, a déclaré qu'il était très heureux de la rénovation car « la Malaisie est un marché vital pour le MotoGP et c'est un plaisir de courir à Sepang et d'être témoin de l'incroyable passion des fans qui remplissent les tribunes ». « Après avoir pu retourner en Malaisie pour l'entraînement de pré-saison, nous sommes impatients de participer à nouveau au Grand Prix de Malaisie et de voir nos fans malaisiens pour de nombreuses autres saisons », a déclaré Ezpeleta. CHEF JLL/OG