L'arrivée de réfugiés ukrainiens alimente les tensions ethniques en Lettonie et en Estonie

Juris Kaza Riga, 23 mars L'arrivée dans les pays baltes de dizaines de milliers d'Ukrainiens fuyant l'invasion russe de l'Ukraine oblige les autorités à gérer les problèmes logistiques, mais aussi à protéger les réfugiés de l'hostilité des partisans russes au sein de l'importante population russe de Lettonie et d'Estonie. Ainsi, les autorités estoniennes, lettones et lituaniennes doivent soudainement faire face à des problèmes tels que l'hébergement, les soins et l'éducation des enfants nouvellement arrivés, la protection des réfugiés contre les gangs de trafiquants et l'hostilité des partisans des politiques russes. Les médias locaux estoniens et lettons craignent que les récits de souffrance des Ukrainiens nouvellement arrivés (principalement des femmes avec des enfants) n'aggravent également l'hostilité entre les Estoniens et les Lettons et les partisans majoritairement russes du président Vladimir Poutine, ainsi que contre les Russes en tant que groupe. Jusqu'à la guerre, les relations ethniques étaient pour la plupart pacifiques. Cependant, une enquête menée au cours de la première semaine de mars par le centre de recherche sociale SKDS et le radiodiffuseur public letton révèle que 90 % des citoyens dont la langue maternelle est le letton soutiennent l'Ukraine, contre seulement 22 % des russophones. Les nationalistes sur les réseaux sociaux ont profité de cette enquête pour affirmer qu'il existe une « cinquième colonne » composée d'une partie importante des Russes de souche lettone, dont beaucoup sont des descendants de Russes réinstallés dans ce pays balte pendant l'occupation soviétique en tant que travailleurs dans les industries soviétiques ou dans l'armée. Le Premier ministre letton Krisjanis Karins a appelé à plusieurs reprises à l'unité et à la solidarité entre tous les habitants du pays et à éviter les manifestations de colère contre les Russes. Cependant, certains politiciens et commentateurs nationalistes soutiennent que ce point de vue ne tient pas compte de la nécessité d'affronter et de défier les partisans évidents de Poutine et de l'invasion russe. Les gouvernements nationaux et locaux doivent gérer ces tensions croissantes potentielles tout en devant traiter un nombre de demandeurs d'asile jamais vu depuis les premiers mois de la Seconde Guerre mondiale, lorsque des Polonais et certains Juifs autrichiens et allemands ont trouvé refuge dans les pays baltes alors neutres. Il y a déjà eu des incidents avec des drapeaux ukrainiens et des affiches de soutien arrachés dans certains quartiers de Riga ou des agressions pour le port d'un emblème ukrainien. Il existe également des problèmes au sein de la communauté ukrainienne de Lettonie, l'une des plus importantes minorités ethniques après les Russes. L'ambassade d'Ukraine a récemment publié une déclaration condamnant plusieurs organisations ukrainiennes locales pour leur appartenance au Kremlin, ce que Irina Dukule, présidente de l'organisation de l'Union des sociétés ukrainiennes de Lettonie, a démenti avec véhémence dans ses déclarations aux médias. Mardi, le président de la Lettonie, Egils Levits, s'est adressé aux élèves de l'école ukrainienne de Riga, qui a accueilli près de 130 nouveaux étudiants parmi les milliers de réfugiés arrivant dans la capitale lettone. « Les Russes font profil bas » en attendant la fin de la guerre en Ukraine », a déclaré Juri Estam, journaliste et ancien commentateur politique de la télévision estonienne, à Efe, Juri Estam, depuis la capitale, Tallinn. Cependant, le « Postimees » rapporte que les réfugiés de guerre ukrainiens sont réticents à venir dans une région principalement russe de l'est de l'Estonie. « Les Ukrainiens ont un peu peur de venir dans le comté d'Ida-Viru. Ils n'insistent pas pour venir ici parce qu'ils connaissent notre région », a déclaré un responsable local, cité par le journal. À Riga, la coalition entre les sociaux-démocrates, les libéraux, les conservateurs et les nationalistes tente d'éviter un moment critique : la commémoration du 9 mai de la « victoire » soviétique sur l'Allemagne nazie sur un site commémoratif à Riga que de nombreux Lettons considèrent comme un monument à l'occupation soviétique oppressive depuis près de 50 ans. Le maire de Riga, le libéral Martins Stakis, organise une exposition de photos de la guerre ukrainienne près du « Monument de la Victoire » et assure qu'aucun rassemblement public ne sera autorisé le 9 mai. Les années précédentes, malgré les restrictions dues à la pandémie, le 9 mai, elle a attiré des milliers de personnes, principalement des Russes de souche, pour déposer des fleurs, écouter des discours et des spectacles musicaux. Les représentants de l'Union lettone des Russes (LKS), dans l'opposition municipale de Riga, insistent sur le fait que les gens ont le droit de déposer des fleurs pour les soldats morts en libérant la Lettonie de l'occupation nazie. Pendant ce temps, en Lituanie, les Russes de souche représentent environ 5 % de la population. CHEF JKZ/EGW/JGB