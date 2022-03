La Nouvelle-Zélande assouplit le caractère obligatoire du vaccin contre la covid-19

Sydney (Australie), 23 mars La Nouvelle-Zélande retirera à partir du mois prochain les vaccins obligatoires contre le covid-19, à quelques exceptions près, parmi d'autres mesures d'assouplissement qui répondent à la baisse des infections par la variante omicron, a annoncé ce mercredi le Premier ministre, Jacinda Ardern. Depuis le 5 avril, les travailleurs du secteur de l'éducation, des forces armées et de la police n'auront plus à se faire vacciner, tandis que la population n'aura plus à présenter son certificat de vaccination contre la covid-19 à compter de cette date pour accéder aux restaurants, cafés et autres entreprises. Les vaccins ne seront obligatoires que pour les agents de santé, les maisons de retraite, les prisons et les agents de contrôle aux frontières, selon Ardern dans un communiqué. La Nouvelle-Zélande a également levé l'utilisation obligatoire des masques à l'extérieur, éliminé les limites sur le nombre maximum de personnes se réunissant à l'extérieur, et déterminé que la capacité maximale dans les espaces intérieurs sera de 200, au lieu de 100, et que les codes QR sont facultatifs pour les entreprises. Le président du gouvernement travailliste, qui a imposé l'une des politiques les plus strictes au monde contre la covid-19 avec des confinements stricts et des fermetures de frontières, maintiendra son système d'alerte et de gestion de la santé, similaire aux feux de circulation. « Les preuves montrent que nous sortons du sommet de l'omicron. Les cas à Auckland (la ville la plus peuplée de Nouvelle-Zélande) sont en baisse significative et un déclin national est attendu début avril », a déclaré Ardern dans le communiqué, justifiant l'assouplissement des mesures contre la pandémie. Le pays océanique, dont le gouvernement a été applaudi pour sa gestion initiale du covid-19, a signalé mercredi 20 130 infections, accumulant au moins 538,39 infections et 184 décès depuis le début de la pandémie, bien que les experts cités par Ardern considèrent que le chiffre réel se situe probablement autour de 1,7 millions. La Nouvelle-Zélande, qui a enregistré moins d'une centaine de cas quotidiens de covid-19 en janvier et a vacciné 96 pour cent de la population cible avec deux doses, a été le théâtre entre février et début mars d'une manifestation anti-vaccins devant le Parlement de Wellington. Au milieu de ce mois, le gouvernement néo-zélandais a annoncé l'avance de la réouverture progressive de ses frontières aux touristes des pays sans visa de mai à octobre.