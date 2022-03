Formula One F1 - Bahrain Grand Prix - Bahrain International Circuit, Sakhir, Bahrain - March 20, 2022 Red Bull's Sergio Perez in the car ahead of the race Pool via REUTERS/Giuseppe Cacace

Elle a débuté la saison 2022 de Formule 1 et l'a fait avec un goût amer pour les fans de Red Bull, car en moins de cinq tours de finale, tous les points et la possibilité d'un podium pour ses deux pilotes, Max Verstappen et Sergio Pérez, ont disparu.

Du Mexique et de l'Amérique latine, c'était plus dramatique, car la vrille de Checo Pérez dans le dernier tour, causée par un problème de moteur, signifiait un nouvel abandon et un adieu à son treizième podium ; cependant, cela ne signifiait pas qu'il avait Une mauvaise course.

Le Mexicain a pu contenir Lewis Hamilton toute la compétition jusqu'à ce que sa voiture lui permette de le faire et cela a été présumé par la Formule 1 elle-même, qui deux jours après le GP de Bahreïn, a relancé un rebasage spectaculaire du Mexicain sur son collègue anglais, avec qui il s'est classé quatrième après un début difficile.

Et c'est qu'au départ, Checo a eu du mal à tenir la quatrième place avec laquelle il s'était qualifié et a été dépassé par Kevin Magnussen et Hamilton lui-même, mais finalement le rythme de Red Bull lui a permis de les atteindre et de les dépasser.

Le compte Twitter de la F1 vantait le dépassement de Checo sur Hamilton et le félicitait de l'avoir fait à l'extérieur de la piste, un geste compliqué qui l'a aidé à commencer à prendre ses distances avec les Britanniques dans le reste de la course.

La Formule 1 s'est vantée de Checo Pérez pour avoir dépassé Hamilton au GP de Bahreïn (Photo : Twitter/ @F1)

Malheureusement pour Tapatio, une voiture de sécurité provoquée par un incendie dans la voiture de Pierre Gasly a regroupé les voitures et malgré la bonne défense de Sergio avec Hamilton derrière, une panne de sa voiture à un virage de la fin l'a laissé sans points et sans possibilité de conclure le GP de Bahreïn.

Ce n'était qu'une partie du Grand Prix dynamique qui s'est déroulé sur le circuit de Sakhir, où les principaux protagonistes étaient les pilotes Ferrari, Charles Leclerc et Carlos Sainz, qui ont pris le 1-2 de la course et se sont classés comme les nouveaux rivaux à battre tout au long de l'année.

La vrille de Sergio Pérez dans le GP de Bahreïn à un tour de la fin, causée par une panne moteur, qui l'a empêché de terminer la course (Photo : F1)

L'équipe qui a quitté Bahreïn avec une grande déception a été Red Bull, qui a laissé une grande somme de points après que la voiture de Max Verstappen ait également souffert de problèmes de fiabilité, qui l'ont laissée sans puissance en l'absence de quatre tours de le et j'ai écarté la deuxième place que j'avais presque assurée.

En revanche, l'écurie Mercedes a été renforcée pour les semaines suivantes, car malgré une voiture qui n'était pas compétitive avec Ferrari et Red Bull, elle a pu monter sur le podium et ses deux pilotes ont terminé comme les deux meilleurs après Leclerc et Sainz.

Le prochain Grand Prix de la saison débutera le vendredi 25 mars par des essais libres et se terminera le dimanche 27 avec la course sur le circuit de Djeddah, en Arabie Saoudite, une nouvelle piste de rue qui a ouvert ses portes en 2021 et qui a déjà laissé des éclairs de grande excitation pour les monoplaces de Formule 1.

