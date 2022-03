La FIFA a lancé la deuxième vente de billets pour la Coupe du monde 2022 : comment les acheter et combien de temps peuvent-ils être achetés

Soccer Football - Chile v Germany - FIFA Confederations Cup Russia 2017 - Final - Saint Petersburg Stadium, St. Petersburg, Russia - July 2, 2017 Fans hold a match ticket outside the stadium before the match REUTERS/Carl Recine

La Coupe du monde a déjà commencé à être vécue à plein rythme et les fans du monde entier courent derrière leurs billets pour pouvoir accompagner leurs équipes respectives lors de la Coupe du monde qui se tiendra au Qatar du 21 novembre au 18 décembre. Après la première phase de vente de billets qui s'est terminée le 8 février, la FIFA a ouvert un prêt de billets période : sera par ordre d'application et ne durera que six jours.

« Comme il s'agit d'une période de sollicitation, les fans seront en mesure de finaliser leur achat immédiatement et devront se dépêcher pour éviter les mauvaises surprises. C'est la dernière chance d'obtenir des billets que les fans auront avant le tirage au sort final », ont-ils précisé auprès de la plus haute instance mondiale.

Ces nouveaux billets pour la Coupe du monde peuvent désormais être achetés sur le site FIFA.com/tickets et cette fenêtre sera ouverte jusqu'au 29 mars à 11 h 00 (7 h 00 en Argentine).

Lors de la première place réservée aux 64 matches de la Coupe du monde, la FIFA a enregistré 17 millions de demandes et près de 2 millions de ces commandes ont été passées pour la finale qui se tiendra le 18 décembre au stade Lusail avec une capacité de plus de 80 000 personnes.





