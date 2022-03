Juan Pablo Varsky a analysé les événements actuels de Luis Advíncula et Carlos Zambrano à Boca Juniors

Luis Advíncula et Carlos Zambrano sont des joueurs très importants de l'équipe nationale péruvienne. Les deux sont très appréciés par l'entraîneur Ricardo Gareca, qui a obtenu la meilleure performance de leur part, au point qu'ils ont été embauchés par un grand Américain en tant que Boca Juniors. Et bien qu'ils aient connu un début compliqué, ils se sont peu à peu installés. C'est précisément ce dont a parlé le journaliste Juan Pablo Varsky, qui a expliqué la situation des deux joueurs dans le football argentin.

Tout d'abord, « Lucho » est arrivé au casting de « xeneize » de l'Espagnol Rayo Vallecano en juillet 2021. À ce moment-là, le partant à l'arrière droit était le jeune joueur Marcelo Weigandt, qui est revenu au club après une course positive à travers Gimnasia. Dans ce contexte, le Péruvien a eu du mal à jouer et quand il l'a fait, il a eu pas mal de problèmes en ce qui concerne le rythme de la compétition, suscitant de vives critiques à l'égard de leur recrutement.

« Nous devons nous occuper des contextes. Advíncula est arrivé sans pré-saison pour Rayo Vallecano. Le problème avec Luis, c'est qu'il y avait un concurrent au poste qui a bien joué Weigandt. Le contraste est la raison pour laquelle Advíncula joue si Weigandt joue bien. Je pense que la meilleure version d'Advíncula est meilleure que celle de Weigandt. Nous parlons d'un joueur de l'équipe nationale, avec un autre type de friction . Weigandt a beaucoup de marge de croissance, mais le fait est que la version d'Advíncula dès son arrivée à Boca était inférieure à celle proposée par Weigandt », a expliqué le journaliste argentin dans un entretien avec Diego Rebagliati pour Movistar Deportes.

« Il y a aussi la façon d'amener un joueur étranger à couper la route à l'un des jeunes, qui avait joué à Gimnasia, était en prêt et avait bien performé. Mais c' était une question de s'installer et aujourd'hui, il est le partant , mis à part le fait que Weigandt s'est blessé et que Boca a une autre variante comme Mancuso », a-t-il ajouté.

En effet, Marcelo Weigandt avait une importante blessure à l'épaule fin octobre de l'an dernier, ce qui l'a tenu à l'écart du court pendant plusieurs mois. Cela a été utilisé par le joueur péruvien pour s'installer dans le onze de départ et devenir un élément de plus en plus apprécié par les fans de « Buenos Aires » en raison de ses efforts et de ses performances exceptionnelles.

Luis Advíncula et Carlos Zambrano lors des célébrations du titre de la Coupe Maradona avec Boca Juniors | Photo : Dissemination

SITUATION DE ZAMBRANO

Carlos Zambrano a vécu un presque similaire, bien qu'il soit arrivé à Boca au début de 2020 en tant que footballeur de grand cartel. Dès le début, il n'a pas bien performé et a également été vivement critiqué, tant par la presse que par les fans de l'équipe argentine à un tel la mesure dans laquelle il a perdu du poids et qu'il était appelant dans l'autre banque.

« Le cas de Zambrano est également similaire. Boca avait Lisandro López et Carlos Izquierdoz comme une solide défense, ce qui était presque une routine pour eux de marquer le but invaincu. Carlos (Zambrano) a dû entrer, il est apparu sur une photo d'un but du rival et le message est le même. Je ne sais pas si la composante étrangère influence quoi que ce soit. Peut-être moins que ce que vous pouvez légitimement croire au Pérou et peut-être plus que ce que vous pouvez analyser d'ici (Argentine). Je pense qu'il y a quelque chose au-delà du jeu et cela a à voir avec une subjectivité de savoir si le joueur était issu des divisions jeunesse, qu'il soit étranger ou non. Et il s'est également stabilisé, il a été consolidé. Pour moi, c'est le centre qui permet à Boca de se rétrécir au-dessus, derrière le dos du « 5 ». Il passe bien le ballon, il a un bon jeu aérien et est aussi une équipe nationale. Il s'agissait pour lui de trouver sa meilleure version pour être moins discutée », a dit Varsky.

De même, il est arrivé à une conclusion dans les deux situations. « Le problème avec les deux, et je les ai reconstitués, c'est qu'à leur arrivée, ils n'offraient pas la meilleure version et qu'il y avait des concurrents en position qui étaient bien meilleurs . D'où les questions », a-t-il conclu.

Le « Leon » a disputé 3 matchs en 2022, bien qu'il s'agisse des deux derniers au cours desquels il semblait changer et trouver son meilleur football. Avant Estudiantes de La Plata, il a joué 65 minutes pour la blessure précoce de Carlos Izquierdoz, ce qui lui a permis de jouer comme partant sur Superclassique contre River Plate. Dans ce match, il a réalisé une solide performance et, par quelques-uns, il a pu gagner une place dans le onze de départ de DT Sebastián Battaglia.

