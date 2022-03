Il y a plus de cas avec la sous-variante BA.2 d'Ómicron en Argentine et le taux de vaccination a diminué

Personas esperan en fila para ser testeados por la enfermedad de coronavirus (COVID-19) en medio de un fuerte crecimiento de casos, fuera del Hospital Pirovano, en Buenos Aires, Argentina 4 enero, 2022. REUTERS/Agustin Marcarian

Depuis la deuxième quinzaine de février, Ómicron est la seule variante du coronavirus circulant en Argentine. Il n'y a plus de personnes atteintes de la COVID-19 avec des variants Delta, Gamma, Alpha et Lambda. C'est tout Omicron. La plupart ont acquis la sous-lignée BA.1. Mais le nouveau rapport de surveillance génomique de l'Institut ANLIS/Malbrán indique qu'ils détectent déjà plus de cas de patients infectés par le BA.2, la sous-lignée qui provoque une augmentation du nombre de cas de COVID-19 en Europe.

Les chercheurs de Malbrán ont analysé 23989 échantillons pour l'identification des variants du coronavirus depuis janvier de l'année dernière. Ils sont étudiés par séquençage génomique et criblage par RT-PCR. En mars, 27 cas du variant Ómicron BA.2 avaient été détectés. Neuf des 27 étaient des personnes ayant des antécédents de voyages internationaux et 18 cas font actuellement l'objet d'une enquête.

Les cas ayant des antécédents de voyages internationaux viennent du Brésil, d'Uruguay, de République dominicaine, de Suisse et d'Espagne. Les provinces de résidence des cas sont la ville de Buenos Aires (8 cas) et la province de Buenos Aires (1 cas). Dix-huit cas font actuellement l'objet d'une enquête : 12 des 18 vivent dans la ville de Buenos Aires, 5 dans la province de Buenos Aires et 1 à Santa Fe.

Le sous-lignage BA.2 de la variante Ómicron est 30% plus transmissible que l'autre qui a prévalu en Argentine. (Getty Images)

Des études menées au Danemark ont montré que la sous-lignée BA.2 est plus transmissible que BA.1. Elle est 30 % plus transmissible que l'autre sous-lignée. Au Royaume-Uni, la Health Security Agency du Royaume-Uni estime que la sous-variante BA.2 croît 80 % plus rapidement que la BA.

La saison de l'automne est arrivée. La lenteur des progrès du sublinage BA.2 en Argentine ouvre la possibilité d'une nouvelle augmentation des cas de COVID-19. La courbe était en baisse depuis la seconde moitié de janvier à l'échelle nationale. Sur la base du fardeau des cas dans le système du ministère national de la santé, les cas confirmés ont diminué de 29 % au cours des 14 derniers jours à l'échelle nationale.

Cependant, les données pourraient être faussées car il y a eu récemment des cas de COVID-19 des mois précédents. « Si l'on considère les cas de COVID-19 à la date d'apparition des symptômes, ils ne diminuent pas dans la ville de Buenos Aires : 80 cas en moyenne pour 100 000 habitants. Dans la province de Buenos Aires, ils sont montés quelques jours, mais ils allaient baisser », a déclaré à Infobae Jorge Aliaga, docteur en physique et analyste des données sur les pandémies à l'Université nationale de Hurlingham.

Le nombre d'emplois dans les soins intensifs a continué de diminuer depuis la fin du mois de janvier et en mars. Mais au cours de la dernière semaine, il y a eu une augmentation de 10 % des hospitalisations quotidiennes si les moyennes hebdomadaires étaient prises en compte. Depuis le 9 mars, les décès selon la date de téléchargement des données sont comptés à moins de 60 en moyenne hebdomadaire.

Les doses hebdomadaires ont commencé à être à un niveau similaire en mars 2022 à celui observé en avril de l'année dernière, lorsque la vague a été produite par la variante Gamma/EFE/Juan Ignacio Roncoroni

Dans le même temps, le rythme de vaccination contre la COVID-19 continue de chuter. Les doses sont disponibles dans les vaccinations du pays pour compléter le schéma primaire, pour recevoir la troisième dose de rappel, et pour la quatrième dose uniquement dans le cas des personnes ayant reçu Sinopharm et de celles qui avaient été immunodéprimées. Les doses hebdomadaires sont devenues en mars 2022 à un niveau similaire à celui observé en avril de l'année dernière, lorsque la vague causée par le variant Gamma s'est produite. Depuis la dernière semaine de février, seules 559 889 doses de vaccins ont été appliquées. La semaine suivante, il est passé à 714 225 et la semaine dernière, 640 513 doses ont été appliquées.

Le plan de vaccination contre la COVID-19 en Argentine a débuté le 29 décembre 2020. À cette époque, il était prévu de vacciner seulement 24 millions de personnes appartenant aux groupes les plus à risque de complications et au personnel essentiel. Mais depuis juin, il est étendu aux adultes sans facteurs de risque. En août, il a été ajouté aux adolescents et à partir d'octobre aux filles et aux garçons âgés de 3 à 11 ans.

Dans le contexte de la vague d'Ómicron, depuis la deuxième quinzaine de décembre, l'application de doses de vaccin a augmenté de 126 % en deux semaines. Mais le renversement de la vague depuis janvier, le report des demandes en raison de la COVID-19 et la perception d'un faible risque, entre autres facteurs, ont conduit à une réduction de l'observance de la vaccination. 77 % des applications sont des doses supplémentaires ou des doses de rappel.

De l'Association argentine de médecine respiratoire, l'infectiologue Alejandro Chirinos a déclaré que « l'effervescence de la pandémie, puis la réduction des cas de COVID-19, ont fait en sorte que certaines personnes se sont détendues et ne sont pas encore allées se faire vacciner. Mais nous insistons sur le fait qu'ils vont compléter le schéma primaire ou recevoir les doses supplémentaires ou de rappel correspondant à chacune d'elles. »

« Le virus de la grippe circule et certains pensent que la pandémie de coronavirus est terminée. Cependant, ce n'est pas vrai », a averti le Dr Angela Gentile (Photo : Franco Fafasuli)

Pour le Dr Angela Gentile de la Société argentine de pédiatrie et de la Commission nationale sur la sécurité des vaccins, « l'efficacité des trois doses est élevée contre Ómicron. Cependant, certains obstacles ont ralenti le rythme de vaccination, même si des doses sont disponibles. Le virus de la grippe circule et certains pensent que la pandémie de coronavirus est terminée. Mais ce n'est pas vrai : le coronavirus continue de circuler en Argentine. La vaccination doit être fournie dans des endroits tels que les parcs et autres espaces où se trouvent des personnes. »

L'infectiologue Leda Guzzi, de la Société argentine des maladies infectieuses, a estimé que « la perception du risque de COVID-19 était perdue. Mais la dose supplémentaire ou de rappel en tant que troisième dose est essentielle pour prévenir l'hospitalisation et la mort face aux différentes sous-lignées Ómicron. » Pour Andrea Uboldi, de la Commission nationale de vaccination, cela pourrait à nouveau augmenter l'application de vaccins en avril, car les personnes atteintes de COVID-19 en janvier ont dû retarder la dose de rappel.

La possibilité d'appliquer une quatrième dose de vaccins à la population générale fait également l'objet de débats dans le monde entier. Les États-Unis, le Chili, le Danemark, l'Allemagne, la Suède et le Royaume-Uni ont limité les deuxièmes doses de rappel aux personnes immunodéprimées. Mais cette semaine, le Royaume-Uni a étendu les demandes aux résidents des maisons de retraite, aux personnes de plus de 75 ans et aux personnes immunodéprimées de plus de 12 ans. Cette mesure a été prise après la hausse du nombre de cas dans ce pays, avec un niveau record d'infections chez les personnes de plus de 70 ans. En Corée du Sud, une quatrième dose est recommandée pour les résidents et les travailleurs des maisons de retraite et des maisons de retraite, ainsi que pour les personnes immunodéprimées, suite à l'augmentation des infections chez les personnes âgées.

En Israël, la quatrième dose est appliquée aux populations les plus vulnérables/Archives

Israël a été le premier pays à administrer une quatrième dose plus largement. Il a commencé à distribuer des troisièmes doses en juillet, et depuis janvier, toute personne travaillant dans le domaine de la santé, immunodéprimée ou âgée de plus de 60 ans peut recevoir une quatrième dose.

En Argentine, la décision d'administrer une quatrième dose à la population générale n'a pas encore été prise. Selon la ministre de la Santé de la nation, Carla Vizzotti, lors d'une réunion avec le Réseau argentin de journalisme scientifique, une évaluation sera faite avec la Commission nationale de vaccination qui tiendra compte de la situation épidémiologique et des différents groupes de la population. « Ce ne sont pas des mathématiques », a-t-il dit. Il a précisé que la situation en Argentine est différente de celle du Chili et de l'Uruguay parce que ces pays ont appliqué le vaccin Sinovac, qui offrait moins de protection, puis des doses de rappel ont été appliquées pour accroître la protection contre l'hospitalisation et la mort.

En ce qui concerne la quatrième dose, le Dr Guzzi a déclaré aujourd'hui à Infobae qu'« il n'existe toujours aucune preuve scientifique concluante sur les avantages de son application à la population générale. Ce que l'on sait, c'est que les trois doses servent à assurer une protection. La quatrième dose génère une légère augmentation des anticorps. Mais il n'est pas significatif de l'indiquer dans la population générale. Des preuves supplémentaires sont probablement nécessaires. La disponibilité de nouveaux vaccins contre différents variants du coronavirus pourrait constituer un scénario idéal. Mais si cela ne se produit pas, vous devrez peut-être appliquer un rappel lorsque les anticorps chutent. N'oubliez pas que tout est dynamique et que tout peut changer. »

