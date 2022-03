HRW condamne la peine de neuf ans de prison infligée à l'opposant russe Alexeï Navalny

FOTO DE ARCHIVO: El crítico del Kremlin Alexei Navalny participa en una concentración para conmemorar el quinto aniversario del asesinato del político opositor Boris Nemtsov y para protestar contra las enmiendas propuestas a la constitución del país, en Moscú, Rusia, 29 de febrero de 2020. REUTERS/Shamil Zhumatov

L'ONG Human Rights Watch (HRW) a condamné la peine de neuf ans de prison infligée à l'opposant Alexei Navalny, que la justice russe a reconnu coupable de fraude et d'outrage, et a souligné que cette action « reflète l'intensification » de la répression du Kremlin contre la dissidence et la liberté d'expression.

« Le dernier verdict contre Navalni est une autre moquerie de justice », a déclaré le directeur de HRW Europe et Asie centrale, Hugh Williamson, qui a dit chercher à « faire taire » l'adversaire et « servir d'avertissement à la société civile russe ou à toute personne qui ose s'opposer aux politiques du Kremlin ».

La juge Margarita Kotova du tribunal de Lefortovo à Moscou a indiqué lors de la lecture du verdict que Navalny devra également payer une amende de 1,2 million de roubles (environ 11 600 dollars), selon l'agence de presse russe Interfax.

L'ONG a expliqué que, pendant le procès, l'un des témoins à charge a ouvertement réfuté sa précédente déclaration écrite, affirmant qu'un enquêteur du Kremlin avait menacé de le poursuivre et l'avait forcé à réciter ce qui y figurait.

Ce témoin a déclaré devant le tribunal que Navalni avait agi légalement et a qualifié le procès d' « absurde ». Cependant, le verdict omettait toute mention de cela et comprenait plutôt des parties de la déclaration écrite de ce témoin. En outre, le témoin a dû fuir le pays le lendemain par crainte de représailles.

« Les autorités russes ont depuis porté de nouvelles accusations criminelles contre lui, apparemment dans le but de s'assurer qu'il reste enfermé pendant de nombreuses années et qu'il ne puisse pas continuer à mobiliser la société civile russe et à dénoncer la corruption aux plus hauts niveaux du pouvoir », a déclaré l'organisation.

Williamson a souligné que « les affaires contre Navalni font partie du sombre tableau de la répression du Kremlin contre la société civile russe et de la dissidence pacifique », en particulier au cours du dernier mois et à la suite des manifestations en Russie contre l'invasion de l'Ukraine.

À cet égard, l'ONG a critiqué la détention de manifestants et l'ensemble de lois qui « criminalisent » les « fausses informations » sur les forces armées russes, qui « criminalisent le journalisme de guerre indépendant ».

« Les quelques derniers médias russes indépendants ont dû suspendre leur travail ou ont déménagé hors de Russie, ou ont été fermés par les autorités. Les autorités russes ont bloqué les sites internet des médias russes et étrangers indépendants », a-t-il dit.

L'ONG, qui a cité près de 150 journalistes qui ont fui le pays dans les deux premières semaines de l'invasion, a également évoqué le discours du président russe Vladimir Poutine, dans lequel il utilise une terminologie telle que « traîtres nationaux » ou « cinquième colonne », un concept qui « a de fortes associations historiques négatives ».

« Le Kremlin semble déterminé à déconnecter la société russe du monde extérieur afin d'isoler les Russes des événements inconfortables, y compris l'invasion russe de l'Ukraine », a déclaré Williamson, ajoutant qu' « il n'est pas surprenant que les autorités russes s'efforcent de diffamer et de réduire au silence Navalny ».

(Avec des informations d'Europa Press)

CONTINUEZ À LIRE ;