Ghostwire : Tokyo : les personnages de la mythologie japonaise qui ont inspiré le jeu

Ce n'est que quelques jours avant la sortie officielle de Ghostwire : Tokyo, le jeu vidéo qui raconte une aventure paranormale inspirée des yokais japonais. Kenji Kimura (directeur du jeu) et Yoshifumi Hattori (artiste principal de la conception des personnages) ont expliqué les caractéristiques de leurs monstres préférés sur le portail officiel PlayStation.

Dans l'imaginaire du jeu vidéo, toutes ces créatures mythologiques envahissent les rues de Tokyo après la mystérieuse disparition des habitants du monde. Les joueurs devront enquêter avec leur détective allié KK sur la manière de traquer les responsables de l'incident.

Selon Kimura, le charme de son histoire vient en partie de la possibilité de visiter la capitale japonaise moderne avec des créatures mythiques qui se sont adaptées à la vie technologique du XXIe siècle (avec leurs particularités spirituelles, bien sûr). Alors que certains sont une menace pour les êtres vivants, d'autres peuvent être des alliés essentiels pour certaines missions.

KUCHISAKE-ONNA

Dans le folklore japonais, la kuchisake-onna est un esprit malveillant qui prend la forme d'une femme qui se couvre le visage d'un masque et porte un objet pointu caché dans ses mains.

La légende raconte que ces yokai pourchassent les gens qui errent seuls dans les rues du Japon et commencent leur attaque en leur demandant s'ils la considèrent comme « une belle fille ». Si les victimes répondent oui, la créature découvre son visage et révèle que les coins de sa bouche sont ouverts d'une oreille à l'autre. Avec un sourire macabre, il leur demande à nouveau la même chose et si la personne crie effrayée, la kuchisake-onna les tue.

En cas de réponse oui, le yokai défigure le visage de sa victime. La légende décrit que le moyen d'éviter les conséquences consiste à jeter des bonbons durs, de l'argent ou à entrer dans un magasin de cosmétiques.

« Ce qui a finalement conduit à leur inclusion, c'est le fait qu'elles ne ressemblent pas à des monstres à première vue, tout comme des femmes normales en manteau. En tant que tels, ils complètent l'un de nos objectifs pour le jeu : représenter le dérangeant et l'extraordinaire dans un cadre tout à fait ordinaire », a décrit Kimura à propos de la kuchisake-onna.





Image : PlayStation.blog

DISTRICT DE TANUKI

Les sympathiques Tanuki prennent la forme des espèces de ratons laveurs japonais et sont des esprits sympathiques qui aiment le saké (boissons alcoolisées japonaises).

Ces yokai possèdent de puissantes capacités magiques et peuvent se transformer en n'importe quelle forme humaine. Dans le récit de Ghostwire : Tokyo, vous trouverez un groupe de garçons perdus dans les rues avec lesquels vous devez faire face. Cette opportunité est saisie par les Tanuki pour ennuyer les joueurs et ils vont même en profiter pour prendre une forme insoupçonnée et les distraire de leur mission principale.

« Nous leur avons donné une façon originale de parler en leur faisant utiliser le dialecte régional qui prévaut dans la région du Japon célèbre pour ses légendes tanuki », a déclaré Kimura.

Image : PlayStation.blog

NEKOMATA

Les spiritueux Nekomata sont célèbres pour illustrer des livres de la période japonaise Edo (1600-1868). Ces yokai à deux queues en forme de félin peuvent être à la fois maléfiques et des personnages très fidèles à leurs propriétaires.

Dans le jeu vidéo, ils sont responsables des kiosques de la ville et fournissent des fournitures aux joueurs tant qu'ils peuvent les payer avec une monnaie appelée Meika obtenue en accomplissant des missions. Bien entendu, ils peuvent également exiger des objets spéciaux et assigner plus de tâches aux protagonistes déjà occupés.

« L'idée originale était de créer des sites de magasins où le joueur pouvait se promener lorsqu'il avait besoin d'une pause pour explorer la ville et combattre les visiteurs. Nous avons pensé que ce serait génial si les magasins pouvaient contenir quelque chose qui rassurerait le joueur et c'est ainsi que nous avons fini par avoir des nekomatas qui s'occupaient des magasins », a déclaré le directeur du jeu.

Image : jeu de capture

KAPPA

Ce type de yokai se nourrit de divers imaginaires paranormaux japonais et répond également à une série de règles spirituelles concernant l'existence de l'âme humaine. Malgré leurs mécanismes surnaturels, les kappa sont des créatures amicales mais dangereuses.

Avec des caractéristiques humanoïdes, ces créatures ont la forme d'une tortue et couvrent leur corps d'une sorte de coquille. Sur le dessus de leur tête, ils ont une sorte de calvitie qui révèle qu'ils sont pleins d'eau.

Dans la mythologie, si les gens rencontrent un kappa (et parviennent à l'empêcher de le noyer dans une rivière), ils peuvent s'incliner devant lequel la créature se sent obligée de répondre. Ce faisant, il sera complètement paralysé et sans possibilité de poursuivre qui que ce soit.

« Les kappa de notre jeu sont une variété que les gens imaginent dans leur esprit, y compris leur plaque de tête et leur coquille habituelles. En ce qui concerne les détails les plus fins et d'autres choses, nous ajoutons des éléments que l'on retrouve le plus souvent dans les créations de créatures fabriquées en dehors du Japon », a déclaré Hattori.

DANSEUR DE BRILLANCE (o Teru Teru Bozu)

Alors que Ghostwire : Tokyo les considère comme une menace qui embusque les joueurs depuis les airs, les teru teru bozu sont des poupées traditionnelles qui sont suspendues comme une amulette pour promouvoir le beau temps.

« Pour Ghostwire : Tokyo, il était important pour nous de représenter ce qui est dérangeant et extraordinaire dans un cadre totalement ordinaire. Les amulettes de teru-teru bōzu en sont un exemple. Au Japon, ce sont des cibles accrochées sous les combles des bâtiments pour les protéger de la pluie et attirer la chance. Cependant, vus d'une manière différente, ils ressemblent à des poupées suspendues autour de son cou », a expliqué Kimura.

Ghostwire : Tokyo sortira le 25 mars sur PlayStation 5 et PC. Les joueurs PlayStation Plus peuvent bénéficier d'une réduction de 10 % sur le préachat de la version numérique du jeu sur le PlayStation Store.

