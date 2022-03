FunDéurae : Journée mondiale de la météorologie : les clés d'une bonne écriture

Madrid, 23 mars (EFE). À l'occasion de la célébration de la Journée météorologique mondiale, sous le slogan « Alerte précoce et action précoce », la Fondation pour l'espagnol urgent (Fundéurae), promue par l'Agence EFE et le SAR, propose des recommandations sur des questions connexes susceptibles de soulever des questions. 1. « Organisation météorologique mondiale (OMM) » Le nom espagnol de l'institution organisatrice est, tel qu'il apparaît dans ses propres documents, « Organisation météorologique mondiale », et non « Organisation météorologique mondiale », et son acronyme est « OMM ». 2. « Journée météorologique mondiale », avec des capitales initialesLe nom du jour est écrit avec les premières capitales dans tous ses mots : « Journée mondiale de la météorologie ». 3. « Météorologie », et non « météorologie » La « météorologie » est la « science qui traite des météores, c'est-à-dire des phénomènes atmosphériques », de sorte que la forme « météorologie » n'est pas correcte. 4. « Météo » et « climatologie » ne sont pas synonymesL'état atmosphérique est appelé « temps », tandis que la « climatologie » est la « science qui étudie et classe les climats, c'est-à-dire les types de temps habituels dans différents endroits » ; par conséquent, la chose appropriée est « La station de ski reste fermée en raison du mauvais temps » et pas « La station de ski reste fermée en raison de conditions météorologiques défavorables ». 5. « Hydrologique », « hydrologique » et « hydraulique » « hydrologique » désigne les propriétés de l'eau et sa distribution naturelle sur Terre (« cycle hydrologique ») ; « eau », à ce qui est lié à l'eau (« ressources en eau »), et « hydraulique », à l'étude de l'équilibre et du mouvement de l'eau, ainsi qu'à l'ingénierie de son système hydraulique de stockage et de conduction (« pompe ») »). 6. Utilisations des « précipitations » La pluie et la neige ne « précipitent » pas ou « se précipitent », mais tombent ; de plus, « précipiter », contrairement à « pluie » ou « neige », n'est pas un verbe impersonnel, il convient donc de dire « aujourd'hui, il y aura des précipitations (ou de la pluie, de la neige...) dans tout le pays » et non « aujourd'hui, il se précipitera dans tout le pays » pays ». 7. « Pluies fortes à très fortes » Lorsque l'on exprime une gamme d'intensités de pluie avec la corrélation « de... à... », il convient de conserver les deux prépositions : « Il est recommandé à la population de prendre des précautions contre les pluies fortes à très fortes », plutôt que «... en cas de pluie forte à très forte ». 8. « Enregistrer », plutôt que « collecter », pour la pluie Aucune des significations de « collecte » dans le dictionnaire académique - qui implique généralement, avant tout, les idées de stockage, de stockage, de collecte et de protection - ne s'applique à l'indication de la quantité d'eau qui est tombée, car elle coule ou s'infiltre normalement dans le sol. Il est probable que, lorsque vous utilisez ce verbe, vous pensiez à des pluviomètres, c'est-à-dire à des appareils qui collectent une petite partie de la pluie pour la mesure. Cependant, bien que ce transfert de sens soit autorisé, son application pour signaler la pluie tombée reste inexacte, il est donc recommandé de ne pas abuser du verbe « recueillir » au lieu d'autres tels que « enregistrer ». 9. « Litres par mètre carré » et non « par mètre carré » L'unité appropriée pour mesurer la quantité de précipitations tombées en un point particulier est « litres par mètre carré », la deuxième partie étant singulière, et non « litres par mètre carré ». Le FundéurAE (www.fundeu.es), promu par l'Agence EFE et la Académie royale espagnole (RAE), a pour objectif principal l'utilisation correcte de l'espagnol dans les médias. feu/cc