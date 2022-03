Monica Rubalcava Mexico, 23 mars Avant l'arrivée de Donald Trump à la présidence des États-Unis en 2017 et après son mandat à ce jour, la migration entre le Mexique et les États-Unis a été une question latente et urgente à traiter. C'est pourquoi le film « On the Limit of Vengeance » (« No Man's Land ») cherche à questionner le point de vue des Américains sur les migrants mexicains. « J'ai écrit ce film cinq ans avant l'ère Trump, puis le problème est devenu une actualité (...) Quand Trump est devenu président, il a apporté cette question à l'esprit des gens et pas dans le bon sens. Ce que je peux sauver de cela, c'est qu'au moins les gens parlent maintenant de ce sujet », déclare ce mercredi dans une interview avec Efe Jake Allyn, acteur et scénariste du film avec David Barraza. S'il s'agit d'une future promesse du baseball, la vie de Jackson (Allyn), un jeune Américain sur le point de quitter son domicile, prendra une tournure inattendue après avoir vécu une nuit tragique qui changera non seulement sa vie, mais celle de sa famille. Se sentant menacé par un groupe de migrants qui s'approchent de sa propriété à la frontière entre le Texas et le Mexique, Jackson tire et tue un enfant. Ses actions le mèneront à fuir et dans cette expérience d'évasion, il apprendra à connaître la partie du Mexique dont on ne parle pas dans son pays. « Je commence comme un garçon qui peut être conçu comme raciste, mais qui tombe amoureux quand il fait le voyage au Mexique », explique Jake. NI BON NI MAUVAIS Pour Esmeralda Pimentel, une autre actrice de l'histoire, le plus important dans le film, qui sort en salles ce jeudi, est qu'il souligne l'humanité de tous les personnages qu'il présente. « Il me semble que tout le film brise les stéréotypes des bons et des méchants et tous ces préjugés que nous avons (...) En fin de compte, ce sont toutes des personnes qui ont des rêves qui ont fait des erreurs, qui ont des croyances profondément enracinées et qui sont en train de les changer. Des personnages douloureux, et nous leur ressemblons tous là-dedans », avoue dans la même interview Pimentel. Selon Jake, son intention principale en présentant ce projet est de changer la perspective et de mettre fin aux stéréotypes que les gens ont du Mexique dans des pays comme le sien. « La plupart des Américains ne voient que la frontière et les plages, mais le Mexique a bien plus à offrir que cela. Les Américains sont un peu stupides et ne veulent pas changer les idées préconçues et les préjugés, et mon personnage en a aussi, mais ça change parce qu'il tombe amoureux du Mexique », explique l'acteur né au Texas, qui a vécu un moment au Mexique avant de réaliser le film. FORCE ET PERSÉVÉRANCE Esmeralda est Victoria dans le film, une femme « extrêmement forte » qui aidera avec un peu de scepticisme le « güero » qui l'a approchée, elle et sa famille, pour leur demander du travail. « C'est une femme qui s'est battue pour ce qu'elle a très dur et qui sait que sa famille le fait aussi et qu'elle valorise le combat, c'est pourquoi elle ne lui ouvre pas les portes comme si rien d'autre, mais elle gagne plutôt sa place. Ce que j'admire le plus chez elle, c'est sa force », dit-elle. De son côté, Jake admire le cœur sincère de Jackson, sa capacité à changer et que malgré les circonstances hostiles qu'il traverse, il cherchera à faire ce qu'il faut. « Il n'abandonne pas, il ne recule pas (...) J'espère que cela reflète le problème de l'immigration. Je ne sais pas si on peut l'écrire, mais au moins on peut montrer qu'on n'va pas baisser les bras et montrer cet espoir », dit-il. Le film a été réalisé dans le cadre d'une coproduction américano-mexicaine et comprend également des performances d'Ofelia Medina, Jorge A. Jiménez, Andie MacDowell et Fernando Cuautle, entre autres. CHEF mrl/mqb/lll (photo) (vidéo)