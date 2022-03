Eduardo Yáñez s'est dit victime d'abus : « À d'innombrables reprises »

Eduardo Yáñez a rejoint la liste des célébrités qui ont en quelque sorte exprimé leur opinion sur le cas de Sasha Sokol et Luis de Llano, car à cette occasion, l'acteur populaire de telenovela a donné son point de vue sur les allégations d'abus qui ont été présentées dans le show-business mexicain, bien qu'il n'ait pas limité le sujet aux seuls chiffres, car pour lui, c'est quelque chose qui peut être présenté dans toutes les sphères sociales, quel que soit le sexe.

Le protagoniste de Televisa n'est pas resté silencieux et avant de mentionner qu'il avait pensé au sujet qui a suscité une grande controverse dans le public mexicain, Yáñez a avoué qu'il avait lui aussi été victime d'abus à « d'innombrables reprises », mais il n'était pas intéressé à en parler davantage. puisqu'au moment où il est, il n'y a plus beaucoup de sens, tout comme il n'aimerait pas que beaucoup de gens en dehors de sa vie découvrent quelque chose, donc sans raison il parlerait.

« À d'innombrables reprises, c'est [...] Dans mes cas... Cela ne m'intéresse pas de dire aux gens mes médicaments, je les résous moi-même », a commenté l'acteur devant la télévision matinale Azteca, Venga La Alegría, devant la vague générée qui a été applaudie par des acteurs et des actrices vétérans qui sont heureux que les abus et les mauvais traitements soient enfin révélés.

L'acteur a assuré qu'il n'en parlerait plus Photo : Instagram/ @eduardoyanezofc

L'acteur de mélodrames tels que True Loves, Wild Heart et Amores Con Trampa a assuré que ce type de pratiques regrettables ne se produisait pas uniquement dans les chaînes de télévision, les diffuseurs, les journaux ou les médias en général, car ce sont principalement les femmes dans tous les métiers qui sont confrontées à des situations comme celle-ci, pour lesquelles, bien que les hommes puissent aussi en souffrir, il aime surtout pour eux que la société mexicaine « se réveille » et rompt avec ces chaînes d'actions négatives.

« Je ne dis pas que seuls le monde de l'art ou du divertissement est le seul à être exposé à cela. Il existe dans les hôpitaux, les banques, les industries, les usines où les femmes, les jeunes ou les hommes sont des appâts pour d'autres personnes qui se consacrent à harceler et à abuser les autres, ce n'est pas quelque chose qui nous est exclusif », a-t-il ajouté.

L'affaire Sasha Sokol vs Luis de Llano continue de susciter la controverse Photo : Archive

Pour Eduardo Yáñez, l'ouverture sociale qui a été générée ces dernières années grâce à de grands mouvements sociaux dirigés par de grandes femmes - comme le féminisme - ou même certaines minorités qui montrent de plus en plus qu'elles ne sont pas une minorité - comme la communauté LGBT+ - ont permis aux artistes d'exprimer tout comme cela s'est produit depuis que Sasha Sokol a publiquement dénoncé Luis de Llano.

« L'ouverture qui existe pour toutes sortes de sujets fait que de nombreux collègues et collègues osent parler de choses qu'ils ont vécues dans le passé ou d'abus qu'ils ont vécus dans le passé et où dans ce passé, ce n'était pas autant que le dire », a-t-elle déclaré avant le prononcé de la peine : « À l'abusif qui est et les maltraités qui, espérons-le, trouveront du repos dans son esprit, dans le sens où justice a été rendue », a-t-il conclu.

Voici à quoi ressemblera l'acteur dans son film (Photo : Instagram/ @eduardonanezofc)

L'acteur jouera une femme dans le film The Uncle, sorti le 25 mars 2022 par Primevideo. Eduardo Yáñez y partagera des crédits avec José Eduardo Derbez et Ariadne Díaz. Bien qu'il ait assuré qu'il ferait tout de la manière la plus respectueuse, si cela a été un gros défi dans sa carrière professionnelle :

« Après avoir accepté le personnage, j'ai accepté que je devais me transformer, c'est-à-dire mentalement. Mettez des vêtements, une perruque, du maquillage, des talons », a-t-il révélé à la télévision mexicaine Sale El Sol.

CONTINUEZ À LIRE :