Ednaldo Rodrigues, nouveau président de la Confédération brésilienne de football

Rio de Janeiro, 23 mars Le leader sportif Ednaldo Rodrigues a été élu ce mercredi nouveau président de la Confédération brésilienne de football (CBF) à la suite de la crise provoquée par des scandales impliquant ses prédécesseurs, dont le dernier, Rogerio Caboclo, a été destitué pour siège sexuel et moral. Rodrigues, qui a été président par intérim de la CBF à Caboclo et qui a dirigé pendant huit ans la Fédération de football de l'État de Bahia, a remporté 137 des 141 voix possibles lors d'une élection tenue ce mercredi à Rio de Janeiro. Le dirigeant a été élu pour un mandat de quatre ans, jusqu'en 2026, il dirigera donc l'instance dirigeante du football quintuple champion du monde pendant la Coupe du monde 2022 (Qatar) et jusqu'à deux mois avant la Coupe du monde 2026 (États-Unis, Mexique et Canada). Rodrigues, 68 ans, succédera à Caboclo, dont il était vice-président et qui a été destitué par la Confédération pour des accusations de siège moral et sexuel portées par deux responsables de l'entité. Il succédera également à trois dirigeants qui ont provoqué des scandales de corruption et que la FIFA a sanctionnés par leur exclusion totale du football : Ricardo Teixeira, José María Marín et Marco Polo Del Nero. Sur les quatre derniers présidents de la Confédération, trois n'ont pas terminé leur mandat. Rodrigues, qui était le seul candidat candidat à la présidence, a reçu le soutien de 26 des 27 confédérations régionales de football du Brésil. La seule fédération qui ne l'a pas soutenue est celle de l'État d'Alagoas, dirigée par Gustavo Feijó, son principal adversaire, qui n'a pas obtenu de soutien pour se présenter à sa candidature et qui a tenté d'interrompre le scrutin par des voies de recours judiciaires. Il a également reçu le vote des vingt clubs de première division et 19 des 20 de deuxième division. Le seul vote qu'il n'a pas reçu est celui de Ponte Preta, annulé en raison de problèmes bureaucratiques. Ce large soutien reflétait leur position favorable à donner aux clubs plus de voix et de droits, notamment en préconisant la création d'une ligue au Brésil afin que le tournoi national ne dépende plus de la CBF. Rodrigues, le premier Noir à diriger la Confédération, a dit avoir subi des préjugés pendant le processus électoral parce qu'il était noir et parce qu'il venait d'un État du nord-est, la région la plus pauvre du Brésil. « Les clubs et les fédérations ont dit non aux préjugés. Je voudrais demander que cette entité soit l'une de ses filiales, les clubs de football brésiliens, et qu'aucune ingérence extérieure ne puisse affecter ses performances. Que les clubs aient une voix et pas seulement un vote », a-t-il déclaré lors d'un bref discours après avoir été proclamé président. « Pourquoi le Brésil n'a-t-il jamais eu de championnat ? Elle va donner plus de conditions au football brésilien », a-t-il ajouté, soutenant l'une des plus grandes exigences des clubs. Malgré le fait qu'un tribunal d'Alagoas ait décidé de suspendre l'élection en raison d'irrégularités présumées, la Commission électorale de la CBF a décidé de poursuivre le processus en alléguant qu'elle n'avait jamais été informée de la décision judiciaire et qu'elle avait conclu un accord avec le bureau du procureur. lui-même pour mener à bien les élections. En tant que leader de la Fédération de Bahia jusqu'en 2019, Rodrigues s'est caractérisé par son travail en faveur du football féminin et des catégories jeunesse. CHEF cm/ed/voiture