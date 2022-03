Des groupes armés bloquent la route reliant Cúcuta à la côte caraïbe depuis jeudi

Depuis jeudi de la semaine dernière, sur la route reliant Norte de Santander à la côte caraïbe, les conducteurs de fret ont été harcelés par des groupes armés illégaux qui dressent des barrages routiers dans la région et menacés de traverser leurs tractomules pour bloquer par intermittence le véhicule couloir à la hauteur de la municipalité de Sardinata.

Le premier incident a été rapporté jeudi la semaine dernière au même ministère de la Défense, où ils ont indiqué avoir empêché une action subversive qui, apparemment, avait été menée par l'APL (Armée populaire de libération) dans cette région.

« L'armée a neutralisé l'action terroriste à Sardinata que des membres, apparemment de l'EPL, avaient l'intention de mener contre la communauté et les troupes. La zone a été sécurisée et les opérations continuent de se développer », ont-ils rapporté via le compte Twitter officiel.

Deux jours plus tard, via les réseaux sociaux, certains habitants de la région ont de nouveau signalé la présence de groupes armés qui bloquaient à nouveau la route avec des véhicules de transport traversant dans la même zone de Santander.

Et mardi après-midi, un groupe armé non identifié a croisé des tractomules sur la route, dans les secteurs de La Chacona et La Avalancha, à Sardinata.

Sur la station de radio Caracol, ils ont consulté les conducteurs concernés qui ont assuré que des hommes armés avaient brûlé des pneus et les ont menacés d'abandonner les voitures.

À cette station, ils se sont également entretenus avec le maire de Sardinata, Hermidez Moncada, où ils ont indiqué que les blocus devenaient constants dans cette région du Norte de Santander, qui commence déjà à affecter les producteurs agricoles afin de commercialiser ce qu'ils cultivent.

« Nous pourrions dire que depuis quelques semaines, nous sommes assiégés, pour ainsi dire, parce que ces gens font des apparitions sporadiques et il y a quelques jours, l'armée a déchargé l'un des subversifs présumés à la place de la vierge, il perforait les pneus des camions à benne basculante et peignait des pancartes faisant allusion à un groupe armé, en ce moment nous avons une très grande tension à cause de cette situation », a-t-il dit.





Crise éducative dans le Norte de Santander

Dans le même temps, des manifestations ont été signalées dans la région de Catatumbo par des étudiants des écoles publiques demandant que davantage d'enseignants remplacent ceux qui ont demandé leur transfert de cette région du pays pour la nouvelle année scolaire.

« S'il te plaît, fais attention à nous. Nous avons déjà fait la procédure, nous avons déjà envoyé des lettres, ils nous ont mis sur liste d'attente, nous avons déjà mis des tutelles et rien non plus. Nous avons droit à l'éducation, nous avons droit aux enseignants », ont déclaré certains étudiants lors des manifestations qui ont eu lieu au début du mois.

Le ministère de l'Éducation de Norte de Santander a confirmé que le nombre d'enseignants disparus dans le département est de 400, ce qui touche plus de 160 000 élèves.

Il y a plusieurs raisons pour lesquelles tant d'enseignants manquent pour répondre aux besoins des enfants de ce département, en particulier dans la région de Catatumbo, mais la principale serait la sécurité.

Plusieurs groupes armés organisés opèrent dans le Norte de Santander, un secteur pétrolier adjacent à la frontière vénézuélienne : des dissidents des FARC, de l'Eln, du Gulf Clan, de l'EPL et d'autres organisations associées à la contrebande et au trafic de drogue, qui constituent un grave problème de sécurité.





