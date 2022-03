De Tomás rêve de la Coupe du monde : « Ce serait la plus grande réussite de ma carrière »

Las Rozas (Madrid), 23 Mar Raúl de Tomás, attaquant international de l'Espanyol, a un défi, gagner une place parmi les élus qui représenteront l'équipe espagnole à la Coupe du monde du Qatar qui se tiendra en novembre prochain, dont il a assuré qu'elle serait « la plus grande réalisation » de sa carrière. « Participer à une Coupe du monde serait la plus grande réussite pour moi dans ma carrière sportive et dans ma vie personnelle. Au cas où cela n'arriverait pas, je soutiendrai et encouragerai l'équipe nationale comme je l'ai toujours fait », a-t-il déclaré dans une interview accordée à 'The Sports Club'. De Tomás reconnaît que jouer dans un club comme l'Espanyol peut lui faire mal pour gagner la place. « D'une certaine manière, cela peut faire mal, car au final, les équipes de tête ont plus de compétitions, plus de matches et plus d'opportunités de marquer. Oui, cela peut influencer, mais je dois m'adapter à ce que j'ai et c'est ainsi que j'ai réussi à faire partie de l'équipe nationale avec l'Espanyol ». Après sa première expérience en tant qu'international absolu, l'attaquant est reconnaissant à l'entraîneur Luis Enrique Martínez et à « l'ensemble de son personnel d'entraîneurs », pour la confiance accordée à un deuxième appel au cours duquel il tentera de marquer ses premiers buts lors des matches amicaux contre l'Albanie et l'Islande. En fait, le premier des matches se joue à Barcelone, au stade Espanyol, où Raúl de Tomás est fier de diriger le projet du club. « Je suis un gagnant, j'aime les grands défis et c'est un privilège pour moi d'être une icône dans ce club. Mon objectif est de m'améliorer chaque jour et d'aider le club à se développer pour l'avenir. » Avant d'atteindre les meilleurs moments de sa carrière, De Tomás a dû surmonter d'autres dont il n'a pas une bonne mémoire. « Mon pire moment a été au Benfica, ce fut six mois très intenses dans le négatif. Et mon meilleur moment est plusieurs, quand j'étais au Rayo Vallecano, dans l'académie du Real Madrid, maintenant à l'Espanyol. Je m'en tiens au présent. » L'attaquant a révélé deux pratiques qui l'ont aidé à s'améliorer en tant que professionnel. « La boxe vous donne des choses différentes de celles que vous offre la méditation. Avec la boxe, j'ai cette libération qui me permet de me libérer de la tension que vous pouvez avoir au jour le jour et la méditation vous calme totalement et sert également à mettre en pause le stress que nous avons tous dans notre tête ». CHEF mm/ea