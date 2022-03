De fortes pluies provoquent des inondations et obligent à annuler des concerts à Asunción

Asunción, 22 mars Les fortes pluies tombées mardi sur la capitale du Paraguay ont provoqué des inondations et forcé l'annulation des concerts de Machine Gun Kelly, Doja Cat et du groupe Foo Fighters, le premier jour du festival Asunciónico 2022. L'averse, accompagnée d'orages et de vents, a transformé les routes en rivières dans certains secteurs d'Asunción, où de petits véhicules et même des unités de transport public ont été piégés par de forts courants. Les autorités n'ont pas immédiatement signalé les décès ou les blessures au milieu de l'urgence. Pour leur part, les médias locaux ont diffusé des images de certains locaux commerciaux inondés et de voitures sous-marines. Les précipitations ont également affecté le festival Asunciónico qui, après ses premières heures de représentation, a dû annuler le reste des concerts prévus pour le premier jour. Les médias locaux ont indiqué que certaines tentes installées sur le site du festival avaient été touchées par la tempête. Dans un communiqué, les organisateurs ont annoncé leur décision d'annuler le premier jour du festival, « en raison des mauvaises conditions météorologiques et pour préserver la sécurité » du public, des artistes et de leur équipe. Pour cette journée, les spectacles de Doja Cat, Machine Gun Kelly et J Quiles étaient attendus, ainsi que les groupes Jota Quest et Foo Fighters, entre autres, comme prévu par les organisateurs. CHEF lb/cfa