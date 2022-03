COVID-19 au Mexique : les femmes ont eu plus d'impact sur l'économie et le travail que les hommes

16/09/2020 Latinoamérica.- La Cepal propone un ingreso de emergencia para 14 millones de mujeres latinoamericanas. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) de Naciones Unidas ha propuesto la creación de un ingreso básico de emergencia para las 14 millones de mujeres que perdieron su empleo en 2020 a causa de la pandemia. POLITICA CENTROAMÉRICA MÉXICO LATINOAMÉRICA INTERNACIONAL CARLOS TISCHLER / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO

Au Mexique, l'impact de la pandémie de COVID-19 n'a pas été le même pour les femmes et les hommes.

Afin de rendre ces différences visibles, l'Institut national de la statistique et de la géographie (Inegi) a mené une étude sexospécifique de ses différents programmes d'information, soulignant comment la pandémie a affecté les femmes et les hommes dans 5 domaines spécifiques : la profession et l'emploi, le revenu et les dépenses, le travail non rémunéré et l'éducation, la santé, ainsi que la sécurité et la violence.

Inegi a souligné que la pandémie avait entraîné une baisse des activités économiques, entraînant, tant chez les femmes que chez les hommes, une diminution du marché du travail, une perte d'emploi et une baisse des revenus économiques.

Photo : EFE/EPA/MARTIN DIVISEK/ Archives

Cependant, la reprise s'est produite de manière différenciée, ce qui pourrait être dû à divers facteurs ; par exemple, la suspension des activités a touché des secteurs dans lesquels les femmes sont plus impliquées et dont la réouverture a été plus lente, comme le secteur des services.

L'Institut national de la statistique et de la géographie a expliqué que la participation des femmes âgées de 15 ans et plus au marché du travail était affectée par la suspension des activités non essentielles.

« Bien que, depuis avant la pandémie, il y ait déjà une différence marquée dans la participation des femmes et des hommes, conséquence immédiate de cette éventualité sanitaire, il y avait une augmentation de 2,7 millions de femmes dans la population non économiquement active (PNEA), c'est-à-dire qui n'ont pas effectué de activités et n'ont pas cherché de travail, dont 2,4 millions provenaient de la population économiquement active (PAE), qui était soit employée, soit sans emploi (à la recherche d'un emploi) «, a-t-il précisé.

Elle a précisé que même si les femmes au sein de la PNEA ont diminué avec l'ouverture progressive de l'économie, le niveau avant l'urgence sanitaire ne s'est pas encore rétabli.

Il a souligné qu'au quatrième trimestre de 2021 (octobre-décembre), le nombre de femmes dans la population non économiquement active s'élevait à 28 738 387 personnes. Alors que la population économiquement active comptait 23 millions 206 000 103 femmes, c'est-à-dire qu'il y a plus de femmes qui n'ont pas d'emploi que de celles qui en ont.

Photo : EFE/Rodrigo Sura/Archives

En ce qui concerne les États du pays où le plus d'emplois ont été perdus pour les femmes au début de la pandémie, on trouve : Tabasco, Basse-Californie du Sud, Sonora et Mexico.

L'étude souligne que la réduction des activités économiques, due à la crise provoquée par la pandémie de COVID-19, a principalement touché les travailleurs informels, car ils perdent leurs moyens de subsistance presque immédiatement et quittent le marché du travail.

Avant la pandémie, au premier trimestre de 2020, le taux d'informalité du travail 1 (TIL 1) pour les femmes était de 56,7 %, contre 55,3 % pour les hommes. À la fin du deuxième trimestre de 2020, TIL affichait une baisse de 7,1 points de pourcentage, représentant 3,5 millions de femmes.

La réouverture progressive des activités a permis de récupérer les emplois perdus. Cependant, le taux de chômage des femmes continue d'être plus élevé que celui observé avant l'urgence sanitaire causée par le virus CoV-2 du SRAS.

Au quatrième trimestre de 2021, 4 femmes économiquement actives sur 100 étaient au chômage, ce qui signifie près de 108 000 femmes de plus dans cette condition qu'avant la pandémie.

En ce qui concerne l'impact sur le revenu d'emploi des femmes employées, Inegi a souligné que les mesures de confinement représentaient un coup dur pour l'économie des ménages au Mexique. En particulier, le revenu des femmes a été affecté au cours des mois d'avril à juillet 2020 en raison de la réduction des activités économiques.

Avant la pandémie, au premier trimestre de 2020, le taux d'informalité du travail 1 (TIL 1) pour les femmes était de 56,7 %, contre 55,3 % pour les hommes.

Inegi a souligné qu'en avril 2020, cinq femmes occupées sur 10 avaient diminué leur revenu d'emploi ; tandis qu'en juillet 2020, 4 femmes sur 10 continuaient de baisser leurs revenus.

Au premier trimestre 2020, les femmes et les hommes ont augmenté leurs revenus par rapport à 2018. Cependant, le déclin de l'activité économique résultant de la pandémie a entraîné une baisse de leur revenu mensuel moyen pour 2020.

En 2020, les femmes avaient un revenu moyen inférieur à celui des hommes de 2 500 pesos par mois. Pour le premier trimestre 2020, le revenu mensuel des femmes était en moyenne de 5 021 pesos. À la fin de la même année, la moyenne mensuelle était déjà de 4 883 pesos.

En revanche, les hommes avaient un revenu mensuel moyen de 8 317 pesos au premier trimestre de 2020, tandis qu'à la fin de l'année, leur revenu mensuel moyen était de 7 432 pesos.

Inegi a souligné qu'en 2020 et par rapport à 2018, le revenu monétaire mensuel des femmes avait diminué pour les personnes ayant un niveau d'études secondaires et supérieur. Par exemple, une femme ayant un diplôme de troisième cycle complet ou incomplet a gagné en 2018, en moyenne, 22 289 pesos par mois, mais en 2020, son revenu mensuel moyen est tombé à 18 924 pesos.

En revanche, les femmes qui avaient fait des études secondaires complètes ou incomplètes avaient un revenu mensuel moyen de 3 417 pesos en 2018, mais en 2020, leur revenu a légèrement augmenté pour atteindre 3 587 pesos par mois.

Photo : CLAUDIO CRUZ /AFP/ARCHIVES

Le confinement a également entraîné une augmentation du travail effectué à l'intérieur des maisons, traditionnellement par des femmes, tandis qu'il y a eu une diminution des activités nécessitant des transferts en dehors du domicile.

Inegi a souligné qu'en 2020, la valeur économique du travail non rémunéré dans les ménages était de 6,4 milliards de pesos, soit 27,6 % du PIB du pays. De ce montant, les femmes ont contribué 2,7 fois plus de valeur économique que les hommes pour leurs travaux domestiques et leurs activités de soins à domicile. Autrement dit, pour chaque poids que les hommes ont contribué en 2020, les femmes ont contribué 3.

En revanche, en 2019, la valeur économique du travail non rémunéré dans les ménages était de 5,6 billions de pesos et représentait 22,9 % du PIB.

Entre 2019 et 2020, les activités qui ont connu la plus forte augmentation ont été les soins et le soutien, la fourniture de nourriture, le nettoyage et l'entretien de la maison.

Si l'on compare la valeur économique du travail effectué par les femmes entre 2019 et 2020, on constate que pendant la pandémie, les activités telles que : les soins et le soutien, la fourniture de nourriture, le nettoyage et l'entretien des logements ont davantage augmenté.

Photo : CLAUDIO CRUZ /AFP/ARCHIVES

Dans le cas de la participation des hommes, ces activités ont également augmenté, cependant, malgré ce changement, les activités domestiques et de soins continuent de tomber principalement sur les femmes, par exemple, pour chaque poids que les hommes ont contribué en 2020 pour fournir de la nourriture, les femmes ont contribué 5.

En 2020, il y a eu une augmentation des heures hebdomadaires moyennes travaillées dans les travaux domestiques et de soins ; chez les femmes, l'activité qui a connu la plus forte croissance a été celle de l'aide aux autres ménages, suivie de la fourniture de nourriture, ainsi que du nettoyage et de l'entretien des logements.

En revanche, il y a eu une diminution des activités qui nécessitent un transport à l'extérieur du domicile, comme les achats et l'administration, le temps consacré au bénévolat et les activités de soins tels que le transport d'un membre du ménage à l'école, un rendez-vous médical ou toute autre activité.

En comparant les heures que les femmes et les hommes consacrent à certaines activités, on peut voir les inégalités qui perdurent aujourd'hui et qui n'ont pas été résolues pendant la pandémie, par exemple : en 2020, les femmes travaillaient en moyenne 13,9 heures par semaine (13,7 en 2019) pour fournir de la nourriture, et les hommes 4,3 heures (4,2 heures en 2019).

Photo : EFE/Ulises Ruiz Basurto/Archives

En 2020, la valeur économique du travail non rémunéré des femmes mariées ou unies était plus du double de celle des femmes célibataires et trois fois celle des hommes mariés ou unis. Alors que dans les ménages avec enfants de moins de 6 ans, les femmes accomplissent 3 fois plus de travail non rémunéré que les hommes ; cette proportion s'est maintenue entre 2019 et 2020.

Le confinement dû à la pandémie a également entraîné une augmentation de la violence domestique.

Au cours de la période allant de janvier à septembre 2020, 9,2 % des femmes âgées de 18 ans et plus ont déclaré avoir été victimes de violence dans leur milieu familial. Cependant, au cours de la même période en 2021, lorsque les mesures de confinement ont été assouplies et que les activités économiques ont été rouvertes, ce pourcentage a diminué de 2 points de pourcentage, à 7,2 %.

Parmi les femmes âgées de 18 ans et plus qui ont subi des violences dans leur milieu familial, les principaux auteurs signalés étaient des personnes sans lien de parenté, suivies par le mari/partenaire romantique et un autre membre de la famille.

Si vous souhaitez consulter l'étude complète, cliquez ici.

