Colombie vs Bolivie : les mesures annoncées par les autorités pour le match de Barranquilla

Match clé à Barranquilla. L'équipe nationale de Colombie affrontera la Bolivie à l'avant-dernière date des qualifications pour la Coupe du monde 2022 au Qatar et le fait dans des circonstances inconnues de beaucoup. Le mauvais timing de l'équipe, les doutes laissés par Reinaldo Rueda, les mauvaises performances et le peu d'options disponibles pour se qualifier ajoutent à l'agacement général de l'équipe dans la capitale atlantique après la défaite 0-1 contre le Pérou lors du dernier match joué au Metropolitano Roberto Meléndez.

Malgré cela, on s'attend à ce que les gens accompagnent à nouveau massivement l'équipe nationale colombienne lors de ce qui sera le dernier match officiel à Barranquilla en 2022. La situation au niveau sportif n'est pas la meilleure, cependant, joueurs, managers et fans s'accrochent au miracle des qualifications pour pouvoir participer à la Coupe du monde qui se tiendra en décembre au Qatar.

Il est important de se rappeler que la FIFA a sanctionné quatre zones du stade Metropolitano de Barranquilla et que celles-ci ne pourront pas compter sur les fans, ceci en raison de ce qui s'est passé à la dernière date où, après une chute avec le Pérou, certaines personnes ont insulté et lancé des objets sur les joueurs et le personnel d'entraîneurs. Les zones sanctionnées sont situées dans les gradins nord et sud.

En revanche, le bureau du maire de Barranquilla a confirmé que la ville était prête pour le match qui se jouera ce jeudi 24 mars à 18h30. Les autorités ont déclaré que les participants à la fête devaient se conformer à 100 % aux protocoles de biosécurité stricts, et que toutes les personnes de plus de 18 ans seraient tenues de se conformer au calendrier de vaccination contre la COVID-19. Le carnet de vaccination sera demandé sous forme physique ou numérique.

Les portes du stade ouvriront à 14 h 30 au public et aux tribunes autorisées, et le poste de commandement unifié sera à 13 h 30 et sera composé de délégués des secrétariats du gouvernement de district, du contrôle urbain et de l'espace public, de la santé, des sports et de la circulation et de la sécurité routière, ainsi que ainsi que le Bureau de la gestion des risques, du Bureau de la sécurité et de la coexistence et du Bureau des inspections et des commissariats de police, Personería, Bureau du Médiateur, pompiers, Croix-Rouge et Police métropolitaine de Barranquilla.

Pour le match, il y aura trois anneaux de sécurité, 10 filtres d'entrée, qui faciliteront l'accès aux supporters de l'équipe nationale colombienne, et plus de 400 logisticiens fourniront leurs services autour du stade Metropolitano Roberto Meléndez.

« Notre engagement est d'avoir les protocoles de réaction nécessaires pour assurer l'ordre public. Nous avons l'intention d'offrir un grand spectacle sportif et de fournir tout le soutien possible à notre équipe nationale, avec les garanties nécessaires pour Barranquilleros et les visiteurs », a déclaré Jennifer Villarreal, secrétaire du district.

Le bureau du maire de Barranquilla a également confirmé que, dans le cadre d'un travail articulé entre « le Bureau pour la sécurité et la coexistence des citoyens et la police métropolitaine de Barranquilla, l'événement de football réunira 1 500 membres du personnel en uniforme pour la sécurité dans le stade Metropolitano et ses environs , répartis en trois anneaux de sécurité ». En outre, « des contrôles de circulation seront déployés sur les principaux axes routiers de la ville. En outre, la flotte de 15 drones et l'hélicoptère Falcón seront déployés pour la surveillance aérienne. »

« De plus, des contrôles de circulation seront déployés sur les principaux axes routiers de la ville. De plus, la flotte de 15 drones et l'hélicoptère Falcón seront déployés pour la surveillance aérienne (...) tiennent compte des recommandations des autorités pour vivre la fête du football en toute quiétude. Nous devons continuer à prendre soin de nous, informer la police en cas de situation compromettant la tranquillité à l'intérieur et à l'extérieur du stade, respecter les différences et épuiser les voies de dialogue pour résoudre d'éventuels conflits », a déclaré Nelson Patron Pérez, chef du Bureau pour la sécurité et la coexistence citoyenne.

- Utilisation de masques dans des espaces surpeuplés pour les personnes atteintes de maladies de base, distanciation physique

- Lavage et désinfection permanents des mains

- Responsabilité individuelle et prise en charge personnelle de tous les citoyens

- Les personnes qui suivent un traitement médical spécialisé ne le suspendent pas.

- Les patients hypertendus ne s'exposent pas trop longtemps au soleil.

- Hydratez en permanence.

- Portez des vêtements frais et confortables.

- Il n'est pas recommandé aux femmes enceintes d'assister à ce type d'événement.

- Ne portez pas d'enfants avec vos bras ou ceux de moins de 5 ans.

- En cas d'accident, localiser le personnel soignant.

- Prendre en compte les recommandations du personnel de santé.

