Coldplay emmène le public dominicain dans la stratosphère

Maria Montecelos Saint-Domingue, 23 mars Le groupe britannique Coldplay a emmené le public dominicain dans la stratosphère avec le concert qu'ils ont donné ce mardi à Saint-Domingue dans le cadre de leur tournée « Music of the Spheres », un spectacle qui offre bien plus que de la musique. Une mise en scène colorée, avec des projections, des lumières laser, des pièces pyrotechniques, des fusées éclairantes et des confettis, a fourni aux spectateurs d'innombrables stimuli parallèles à la performance de Chris Martin et du sien, qui ont donné le coup d'envoi du concert sur le thème qui donne le titre de cette tournée, plein de messages en faveur de la prise en charge du environnement. Le stade olympique de la capitale dominicaine était un petit univers plein d'étoiles, suggéré par les bracelets LED portés par les participants et qui ont changé de ton au rythme des tubes de différentes époques du groupe, tels que « Viva la vida », « Higher Power », « Yellow » ou « Clocks ». Martin transpirait la chemise, aussi dévouée au public que le public à lui. Si le chanteur a demandé au public de lever la main, de le lever, s'il lui a demandé de sauter, il a sauté, et s'il lui a demandé d'abandonner son téléphone portable au moins pour une chanson, le public, obéissant, les a gardés. Il s'est également efforcé d'aborder la compétition en espagnol jusqu'à ce que le groupe quitte la scène, à ce moment l'auditorium, scandant le oh, oh, oh le plus joué de l'histoire (« Viva la vida »), a fait réapparaître le groupe pour plaire aux fans avec plusieurs rappels, mais pas à l'endroit prévu. En attendant la scène principale et la structure satellite reliée à celle-ci par un podium où Martin a voyagé plus qu'un mannequin lors d'une Fashion Week, il a fallu un certain temps aux participants pour se rendre compte que le leader du groupe se trouvait dans un autre endroit inattendu. Dans une troisième structure de petites dimensions, et après avoir demandé (cette fois en anglais) au public d'envoyer son énergie dans un monde qui traverse une période difficile, il a surpris le public avec quelques couplets de la chanson « Bachata rosa » de Juan Luis Guerra, qu'il a interprétée uniquement accompagnée d'une guitare acoustique. La chanson « Biutyful », jouée en duo avec une marionnette, a mis fin (cette fois c'est le cas) à environ deux heures d'énergie positive et à quelques moments martiens, lors de ce qui fut la première performance de Coldplay en République dominicaine. Il s'agissait également de leur premier concert « neutre en carbone » dans les Caraïbes, le groupe ayant exigé que les organisateurs recyclent les déchets de plastiques, de carton ou d'autres matériaux générés lors de leur performance. En effet, le groupe met tout en œuvre pour minimiser les émissions polluantes lors de cette tournée, qui a débuté le 18 mars au Costa Rica, et qui l'emmènera au Mexique, aux États-Unis, en Allemagne, en Pologne, en France, en Belgique, en Écosse, en Angleterre et au Brésil. mmv/lml (photo)