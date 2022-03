Cinéma et guerre à travers le temps à Odessa

Odessa était un port maritime important pour les Grecs et servait de détachement militaire de l'Empire turc. Depuis son incorporation dans l'Empire russe à la fin du XVIIIe siècle, elle était remplie de population européenne - Italiens, Grecs, Français, Espagnols, ainsi que des cosaques ukrainiens et russes - et est également devenue l'une des communautés juives les plus prospères.

Dans son projet d'aménagement urbain en damier, selon la rose des vents, un ingénieur d'origine néerlandaise, Franz de Volan a joué un rôle très important. Il suivait les instructions d'un soldat italo-espagnol au service de la marine russe, José de Ribas, considéré comme le fondateur de la ville.

Un autre de ses premiers gouverneurs, en l'occurrence français, était le duc de Richelieu, un parent éloigné du célèbre cardinal, qui après avoir dirigé Odessa serait premier ministre en France de la restauration des Bourbons après l'exil définitif de Napoléon. Richelieu était également l'un de ces aventuriers au service de Son Altesse impériale, la tsarine de toute la Russie. Vêtu d'une robe romaine à la mode néoclassique, il figure au début du spectaculaire escalier du Potemkine.

Statue de José de Ribas à Odessa avec les plans et les outils d'un constructeur. Yuri Postolovskiy//Wikimedia Commons, CC BY-SA

Odessa a subi les combats de la Première Guerre mondiale et a été brièvement reprise par la jeune République populaire ukrainienne. Les Soviétiques ont repris Odessa en 1920, mais ils n'ont pas pu empêcher, comme ce fut le cas dans l'Amérique d'Al Capone, que les mafias juives continuent de contrôler la ville.

Dans Tales of Odessa, Isaak Bábel, l'un des écrivains juifs soviétiques les plus intéressants nés à Odessa, dépeint très bien cette atmosphère des années 20 heureuses et risquées de ce Chicago de la mer Noire. Le film Benya Krick (1926) s'inspire d'une de ses nouvelles. Bábel était un ami d'Eisenstein, et cela aurait pu grandement influencer le fait que les plus célèbres réalisateurs de la propagande soviétique aient choisi la ville pour tourner des films importants tels que L'Homme à la caméra (Dziga Vértov) ou plusieurs d'Eisenstein lui-même, qui ont fait d'Odessa la Mecque de l'Union soviétique cinéma.

Odessa, ville du cinéma

À l'occasion du tournage d'un documentaire sur son fondateur José de Ribas, j'ai passé plusieurs mois dans la ville ukrainienne.

J'ai également pu assister au plus important festival du film d'Ukraine, qui visait à attirer l'attention des producteurs et des investisseurs pour restaurer les studios de cinéma et rappeler au monde entier l'importance de cette ville dans l'histoire du cinéma.

Parce que c'est ici, dans cette ville cosmopolite, que l'inventeur Iosif Tymchenko a créé le premier appareil de visualisation d'images en mouvement, deux ans avant les frères Lumiere.

Iosif Tymchenko. Wikimedia Commons

Le premier studio de cinéma de l'Empire russe a été construit à Odessa au début du XXe siècle ; et dans les années 1930, il était considéré comme « Hollywood ukrainien ». En fait, bon nombre des fondateurs des grands studios américains d'Hollywood étaient des Juifs d'Odessa.

Dans différentes zones urbaines d'Odessa, certains des films muets les plus célèbres du cinéma soviétique ont également été tournés ; et c'est dans ses studios de cinéma, les plus grands de toute l'Union soviétique, que le grand réalisateur Aleksandr Dovzhenko a commencé sa carrière.

Mais le film qui a fait la renommée d'Odessa dans le monde entier est sans aucun doute le cuirassé Potemkine d'Eisenstein (1925), avec la célèbre scène des escaliers.

L'escalier d'Odessa

Le cuirassé Potemkine s'inspire d'un événement survenu vingt ans avant la fusillade, la mutinerie des marins de ce cuirassé russe en 1905. Mais la répression des mutins n'a pas eu lieu dans les escaliers mais dans le port.

Nous ne nous intéressons pas tant à l'histoire de la mutinerie qu'au fait que le cinéma ait transformé cet espace de transition, en constante évolution comme la ville d'Odessa elle-même, en un lieu emblématique.

Le soi-disant « escalier du Potemkine » était autrefois connu sous le nom de Richelieu, del Boulevard ou simplement « le grand escalier », et couvrait la pente du port de plus d'une centaine d'énormes marches en grès.

L'assemblage dynamique qu'Eisenstein y a fait est mémorable, avec l'armée du tsar descendant dans un bloc compact et tirant à discrétion sur une masse de civils qui fuient et descendent les échelons de manière chaotique. Les uniformes blancs des Cosaques se détachent des tons sombres de leurs victimes, parmi lesquels notre attention est la mère qui, lorsqu'elle meurt, laisse la poussette de son bébé rouler en descente, qui après plusieurs sauts se précipite dans le chaos.

Cette scène a ensuite été honorée au cinéma jusqu'à épuisement (Les Intouchables, Le Parrain ou La Caja de Música ne sont que quelques exemples).

Dans certains cadres du cuirassé Potemkine, vous pouvez voir au bout de l'escalier une petite église byzantine, qui a ensuite été détruite par les Soviétiques et remplacée par un bâtiment indescriptible qui, en 2009, a servi de grand espace ou de centre commercial.

Odessa à la croisée des chemins

Je pensais alors, et c'est ce que j'ai écrit, que les changements à Odessa sont si rapides (et si manifestement représentatifs des changements en Europe) que peut-être, avec le temps, l'escalier cesserait de s'appeler Potemkine et renommé « du Autocenter », à cause de la fièvre d'un consumériste qui s'était déchaîné dans cette ville de plus en plus touristique et fière de son bien-être.

Quelques mètres au-dessus de l'escalier, sur la place désormais appelée Catherine, une sculpture de cette tsarine, « la Grande », a remplacé depuis 2007 le monument aux héros de Potemkine, transféré au port.

La statue de Catherine, qui a intégré Odessa dans l'empire russe, n'a pas dérangé les démocrates ukrainiens, pour la plupart russophones. Cela ne signifie pas qu'ils sont des partisans de la Russie, mais des citoyens ukrainiens fiers de leur histoire et d'appartenir à une démocratie qui approche ou approche de l'Europe.

L'escalier du Potemkine, entre 1890 et 1905. Bibliothèque du Congress/Wikimedia Commons

Lorsque nous avons présenté le documentaire de José de Ribas à Odessa en 2012, le gouvernement nationaliste ukrainien avait perdu les élections en faveur du Parti des régions Yanokovich, et le souvenir de l'histoire cosmopolite et russe de la ville était très bien visible dans la ville.

Un haut responsable de la ville m'a dit avec un certain cynisme que les dernières élections avaient été regardées par des caméras russes qui ne fonctionnaient pas. C'est-à-dire qu'il a présumé une élection truquée. C'est plus tard que j'ai écrit qu'une statue de Poutine pourrait peut-être remplacer la tsarine. Je ne pouvais pas imaginer qu'une ironie comique puisse être aussi tragique aujourd'hui.

Aujourd'hui, le célèbre escalier semble y reprendre des épisodes sanglants tels que ceux d'Eisenstein, mais cette fois avec une véritable base historique. Nous espérons pouvoir continuer à profiter d'un lieu aussi symbolique, dont l'histoire cinématographique est également celle de l'Europe récente, ainsi que l'histoire d'un pays à la croisée des chemins culturels, aujourd'hui au centre de l'attention mondiale.

*Jorge Latorre Izquierdo est professeur titulaire d'histoire de l'art (culture visuelle, cinéma, photographie) à l'université Rey Juan Carlos.

Publié à l'origine dans The Conversation.

