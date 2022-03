Chiclayo : un garçon est brutalement battu dans la rue par son oncle et les voisins ne font rien pour le défendre

Un enfant de moins de cinq ans a été victime d'une agression sauvage de la part de son oncle Maximo. L'incident survenu dans une rue du Caserío La Cría de Patapó à Chiclayo a été enregistré sur vidéo, ce qui a généré une série de commentaires négatifs sur les réseaux sociaux.

D'abord, l'homme robuste gifle le plus jeune. Et pas content de ça, il le ramasse et le frappe à nouveau dans le dos. Le garçon court pour ne pas l'atteindre et le sujet retourne chez ses amis, où il est censé boire de l'alcool. Il est frappant de constater que les voisins n'exigent jamais l'agresseur pour ses actes.

Ce que j'ai vu, c'est qu'il l'a giflé. Je n'ai pas pu voir ce qu'il lui a jeté au visage », a déclaré l'une des voisines.

Des représentants du bureau du médiateur sont arrivés au poste de police du district de Patapó et ont déclaré que l'auteur avait un casier judiciaire. Mariela Carrillo, commissaire du bureau du Médiateur, a déclaré à América TV qu'ils étaient en mesure de confirmer que « les procédures sont en cours, ainsi que la communication avec le ministère public et la Cour ». L'entité a demandé que le procès-verbal de l'affaire soit envoyé au tribunal de la famille de Lambayeque.

Les voisins ont souligné que le fait est entièrement la responsabilité des parents. « Le bébé a le visage rouge à cause de la gifle. Comme nous sommes voisins, nous ne faisons que regarder et nous ne pouvons pas entrer parce que sa mère est là », a déclaré l'un des témoins.

On a appris que la mère de l'enfant se trouve à Lima et que celui qui a porté plainte est le père, qui a indiqué que l'agresseur était son cousin germain.

MIMP EST PRONONCÉ

Le ministère des Femmes et des Populations vulnérables en a rendu compte. Dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux, ils ont condamné les graves actes de violence commis contre un garçon de cinq ans à Chiclayo. « Notre équipe de l'Unité de protection spéciale (UPE) vous fournit des soins et une protection dans un environnement sûr. Nous garantirons le plein exercice de leurs droits », affirment-ils.

Ils ont également appelé à ne pas être indifférents à la violence. La protection des enfants et des adolescents doit être garantie par tous, en particulier leur environnement familial.

« Si vous savez qu'un mineur est victime de violence ou que son bien-être est en danger, signalez-le immédiatement au numéro sans frais 1810 ou à la ligne 100, disponible 24 heures sur 24 tous les jours », expliquent-ils.

CAS D'AGRESSION

Au total, 2 094 cas de violence à l'égard des enfants et des adolescents, ainsi que d'autres formes d'agression physique, verbale et psychologique, ont été traités par l'équipe multidisciplinaire du module Mamis (Child and Adolescent Abuse in Health) de l'hôpital de Cayetano Heredia, a rapporté le ministère de la Santé ( Minsa).

La directrice de l'établissement de santé, Aida Palacios Ramírez, a déclaré qu'il était possible d'assurer le bien-être des mineurs victimes de maltraitance grâce à un soutien émotionnel et psychologique.

Palacios a expliqué que les agressions les plus courantes abordées dans le programme sont la violence sexuelle, psychologique, personnelle (tentative de suicide), la violence familiale et la violence par négligence (négligence).

Le pourcentage de violence à l'égard des enfants âgés de 0 à 11 ans est élevé, suivi par la violence à l'égard des femmes sous ses différentes formes.

