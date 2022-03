Carte des élections de 2022 à Tamaulipas : quels sont les enjeux

Tamaulipas, comme cinq autres États, renouvellera son poste de gouverneur le 5 juin ; après de nombreuses critiques, ainsi que des processus d'anarchie que l'actuel président local, Francisco García Cabeza de Vaca, a subi l'année dernière.

Basé à l'Institut national de la statistique et de la géographie (INEGI), l'État compte 3 527 735 habitants, dont 2 738 954 sont inscrits au registre de l'Institut national électoral (INE) sur la base de la date limite du 31 janvier- et ils pourront exercer leur droit de vote.

En outre, comme à Aguascalientes, le vote électronique sera autorisé pour la première fois. Par conséquent, dans les 43 municipalités de l'entité, environ 4 795 cases seront placées.

Afin de renouveler le pouvoir à Tamaulipas, le Parti d'action nationale (PAN) a décidé de s'associer au Parti révolutionnaire institutionnel (PRI) et au Parti de la révolution démocratique (PRD) pour former la coalition Let's Go for Tamaulipas, qui sera dirigée par Cesar Verastegui, L'astuce.

Alors que le Movimiento Ciudadano (MC) n'a pas changé sa stratégie consistant à se lancer seul dans les six entités qui renouvelleront le pouvoir exécutif et a nommé l'ancien président municipal de Ciudad Victoria, Arturo Díaz Gutiérrez, comme candidat pour ce 2022.

Enfin, le Mouvement pour la régénération nationale (Morena) a décidé de s'allier avec le Parti travailliste (PT) et le Parti écologiste vert du Mexique (PVEM) sous le nom de Juntos Hacemos Historia pour rechercher une autre administration locale de la main du sénateur, désormais autorisé, C'est Americo Villarreal.

Cependant, le 16 mars, l'ancienne sénatrice Maki Esther Ortiz Domínguez a déposé une plainte auprès du tribunal électoral de l'État de Tamaulipas ( Trieltam) pour contester l'élection de la Commission nationale pour l'honnêteté et la justice (CNHJ) de Morena, considérant que tous les arguments en faveur de l'élection unique de pré-candidature n'étaient pas réunis.

Quelques jours plus tard, les juges de Tamaulipas ont déterminé que Villareral Anaya était toujours le précandidat au gouvernement ; cependant, le CNHJ a été invité à rendre une nouvelle décision expliquant en détail les points pris pour sélectionner le prochain candidat.

Par conséquent, avant d'inscrire Américo Villareal comme candidat, Morena est tenu de présenter un nouveau jugement sur l'élection finale de l'institut, qui n'a pas été rendu public.

L'entité est actuellement dirigée par Francisco García Cabeza de Vaca, qui a remporté la victoire le 5 juin 2016 avec 721 049 voix, ce qui représentait 50,15 % du total des votes exprimés au cours de cette journée.

Baltazar Hinojosa Ochoa, représentant de l'alliance Pour le bien de Tamaulipas, composée de PRI, PVEM et PANAL, a remporté 517 619 voix, soit 36,03 % du total.

À la troisième place, Gustavo Cárdenas Gutiérrez, candidat du Mouvement citoyen, a obtenu 84 736 voix, soit 5,81 %. Alors qu'à la quatrième place se trouvait, bien en dessous, le PRD en n'obtenant que 17 324 voix pour Jorge Osvaldo Váldez Vargas.

Cependant, l'administration du gouverneur toujours a été tout sauf simple, puisque fin juin 2020, la Cellule de renseignement financier (CRF) a présenté un plainte contre García Cabeza de Vaca, sa mère, ses deux frères, sa femme, son beau-père et deux autres personnes » qui dirigent deux sociétés, une rurale et une immobilière, pour des crimes présumés tels que le crime organisé, le blanchiment d'argent et la corruption. »

Selon l'accusation, le président local aurait favorisé les produits présumés du crime organisé, il a donc été noté qu'il y avait des preuves téléphoniques qu'il est en possession de la United States Anti-Drug Agency (DEA), et de la Financial Intelligence Unit (FIU), qui a apporté des preuves contre Cabeza de Vaca pour enrichissement illicite, détournement de ressources et fraude fiscale.

