Le Parti d'action nationale (PAN) a déposé une plainte auprès de l'Institut national électoral (INE) contre le président Andrés Manuel López Obrador (AMLO), pour violation présumée de l'interdiction électorale lors de l'inauguration de l'aéroport international Felipe Angeles (AIFA).

Selon Victor Hugo Sondón Saavedra, représentant du PAN au Conseil général de l'organisme électoral, avant l'inauguration de l'aéroport, le président fédéral a tenu une conférence de presse au cours de laquelle il a diffusé de la propagande gouvernementale et une promotion personnalisée inappropriée. « Avec tout et emporté, comme cela a été documenté par la presse, et malgré la promesse du chef de l'exécutif de ne pas le faire », a-t-il ajouté.

Le président López Obrador, le responsable enrôlé, a annoncé des routes, des transferts, des infrastructures et la construction même de l'aéroport, avec laquelle il a fait allusion aux réalisations de son administration, « violant la loi et la constitution », a-t-il ajouté.

Le PAN a réitéré qu'il demanderait la mise en œuvre de mesures de précaution et de protection préventive à l'organisme électoral (Photos : Presidence9

Il a également déclaré que lors de la traditionnelle conférence du matin, le chef de l'exécutif avait illégalement promu divers travaux, principalement à Oaxaca et à Quintana Roo, qui sont sur le point d'être réalisés ou déjà en cours.

Pour tout ce qui précède, le panista a réitéré qu'il demanderait la mise en œuvre de mesures de précaution et de protection préventive à l'organisme électoral, car l'interdiction faite aux entités gouvernementales de mener de la propagande gouvernementale en période de fermeture des élections reste pleinement en vigueur.

« Pour tout ce qui précède, et face à tant de preuves de violation de la constitution et de la loi, c'est que nous nous plaignons à nouveau contre le chef de l'exécutif pour demander des mesures de précaution, ainsi qu'une protection préventive. Nous espérons que l'INE répondra rapidement et favorablement à notre plainte afin que, d'une part, il soit enregistré qu'Acción Nacional continue de se battre pour le respect de la loi et que, d'autre part, il soit confirmé que le président et son gouvernement insistent à plusieurs reprises et systématiquement violant à la fois la constitution et les lois. » condamné.

Le paniste a déclaré que lors de la traditionnelle conférence du matin, le président avait illégalement promu diverses œuvres (Photo : Présidence, AIFA/Sedena et Twitter/ @TrenMayaMX)

Et lorsqu'il a dirigé la réunion du cabinet de sécurité et la conférence de presse matinale à l'aéroport international Felipe Ángeles, le président López Obrador a affirmé que le nouveau complexe aéroportuaire est un atout de premier ordre de la nation qui pourrait être réalisé par la somme des volontés.

« C'est fini, vous pouvez vous rendre à l'aéroport n'importe où dans la ville (...) et ça va être remis au peuple du Mexique parce que c'est une œuvre du peuple, construite par les travailleurs et pour le bénéfice de la nation », a-t-il dit.

Lors de son discours, le chef de l'exécutif a rappelé que le 24 avril 2019, il avait annoncé le début de la construction des travaux phares de son administration, et « le 21 mars, le gouvernement de la quatrième transformation remplit son engagement de commencer ses opérations ».

AMLO a souligné qu'un programme global de développement urbain est promu dans les municipalités entourant le complexe aéroportuaire (Photos : Présidence)

Il a également souligné qu'un programme global de développement urbain est promu dans les municipalités entourant le complexe aéroportuaire.

« Nous investissons. (...) Nous ne construisons pas un aéroport comme si nous faisions une île, où tout est moderne, mais autour des gens manquent même des plus essentiels, ce n'est pas le cas. Les municipalités environnantes sont prises en charge », a-t-il souligné.

