Au moins un défunt et des dommages non quantifiés laissent des pluies au Paraguay

Asunción, 23 mars Au moins une personne est décédée et des dommages matériels considérables ont causé les pluies tombées ces dernières heures au Paraguay, ont rapporté les victimes et les autorités. Des pluies torrentielles accompagnées de vents violents ont frappé différentes régions du pays, en particulier Asunción, qui a connu mardi soir des inondations au milieu d'un coup de vent. Les maisons, les écoles et les centres de santé se sont retrouvés sans abri en raison des vents violents à plusieurs endroits, où des rues gorgées d'eau ont encore été signalées mercredi. Dans le pénitencier régional du département de San Pedro, une partie du toit est tombée dans un quartier et d'autres dommages ont été signalés. Une source du Secrétariat national des urgences (SEN) a déclaré à Efe, sans préciser de détails, avoir reçu des rapports de dommages des départements de San Pedro, Concepción et Central. Le ministre par intérim du SEN, Miguel Kurita, a déploré dans des déclarations à ABC que les familles les plus vulnérables subissent « le plus de mal ». Kurita a décrit comme le « plus gros problème » les courants d'eau qui se sont formés à la suite de la tempête. Les médias locaux ont indiqué qu'un homme de 34 ans est mort dans la ville de San Lorenzo, dans le département central, après avoir été touché par l'un des murs de sa maison effondrée. Au milieu de l'urgence vécue mardi à Asunción, des dizaines de paysans arrivés dans la capitale pour participer à une marche convoquée demain se sont réfugiés dans la gare centrale, aujourd'hui transformée en musée. Le Département de météorologie et d'hydrologie a révélé qu'un « système de tempêtes » a touché le centre, le sud et l'est de la région orientale du pays, où se trouve Asunción. Selon cette entité, les pluies intenses ont provoqué qu'en 20 minutes environ, « plus de 50 millimètres » d'eau se sont accumulés dans certaines villes du département central. La mesure dans la ville de San Lorenzo, située dans le centre, a révélé que 80 millimètres de pluie sont tombés en moins d'une heure. « Cela déborde de toute rue ou canal sur lequel (l'eau) doit circuler », a déclaré à ABC le directeur adjoint de la météorologie, Eduardo Mingo. CHEF lb/ya (photo)