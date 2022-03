Après avoir soutenu le recomptage, le président Iván Duque déclare qu'il est raisonnable de ne pas le faire

Les doutes des différents partis concernant les résultats des élections ont été réglés par la Commission nationale des garanties, au sein de laquelle le registraire Alexander Vega s'est finalement retiré de la demande de dépouillement des voix. Bien qu'Ivan Duque l'ait entérinée et que son parti Centro Democrático soit resté ferme dans le compte des votes du Sénat ; après la décision, le président a qualifié les résultats de « sensés ».

« Hier, nous avons eu une démonstration de sagesse, où chacun en personne, dans le cadre du cadre institutionnel, a pu présenter ses points de vue, et un consensus a été forgé pour aboutir en permettant la procédure de contestation, qui correspond par la loi, et les processus de un examen ministériel, puis, bien entendu, l'examen final par le Conseil électoral national. Tout cela indique que c'est le cadre institutionnel dans lequel cela doit être traité et résolu », a déclaré le président dans un entretien avec les médias Oye Cali.

C'est au milieu de la Commission que le greffier a finalement affirmé qu'il l'avait soumise pour instaurer la confiance, mais si la majorité ne l'appuie pas, elle sera acceptée. « Je ne me sens pas vaincu, je me sens comme un gagnant, que la plupart des partis n'acceptent pas ma demande parce que le point d'honneur, c'est le consensus et si cette demande a servi à générer un consensus, c'est satisfaisant pour le processus électoral », a-t-il dit.

Cependant, la demande de recomptage des voix après le dépouillement reste en vigueur au Democratic Center, le parti au pouvoir. Selon Nubia Stella Martínez, la directrice, comme elle l'a expliqué à la Commission, ils ont plus de 1 100 plaintes de votes non enregistrés, et ils sont d'accord avec les autres collectivités pour dire qu'il y a eu des erreurs et qu'il n'y a aucune confiance dans le processus électoral.

Hollman Ibáñez Parra, représentant légal de la CD, a déclaré que sur la base du paragraphe 7 de la constitution politique et parce que les comités de dépouillement sont déjà fermés, a-t-il dit, ils demandent un recomptage général de chacune des tables. Seul le Salut national a soutenu cette possibilité.

Bien que le CNE allait examiner la demande, les experts soutiennent qu'il n'y a pas de base légale pour effectuer le recomptage général. En outre, les représentants des autres parties qui n'appuient pas la proposition ont fait valoir que les contestations devraient être utilisées en cas d'irrégularités, mais pas ce chiffre atypique.

Le président Iván Duque, en dialogue avec Oye Cali, a assuré qu'en tant que gouvernement, ils soutiennent l'institutionnalité et ont accompagné le CNE et l'ancien et actuel greffier, dans le respect de l'indépendance des pouvoirs. Toutefois, la veille, il avait appuyé la demande de recomptage.

« Compte tenu de la Commission des garanties électorales qui aura lieu demain et afin de donner confiance aux citoyens dans la transparence du processus électoral, il convient d'envisager, de la part du CNE, d'aller de l'avant avec un recomptage général lors de l'élection au sénat », a-t-il dit.

Le recomptage du président Ivan Duque

Il s'est toutefois félicité des résultats de la commission. « Nous avons convoqué la commission des garanties électorales de manière à ce qu'elle soit précisément présente dans les institutions et non dans les réseaux où cette question pouvait être abordée dans le cadre d'un débat sensé. Évidemment, c'était une bonne occasion pour tout mettre sur la table, de mettre sur la table ceux qui demandaient un recomptage, de mettre sur la table la réponse des institutions à ce qui s'est passé et, surtout, de s'assurer que le processus de comptage conformément à la loi est mené avec toutes les garanties. », a-t-il déclaré à la station de radio Oye Cali.

Le président a déclaré qu'il était nécessaire de « rétablir la confiance de chacun dans ce processus », il espère donc que le décompte sera conclu au Conseil électoral national afin de « faire le bilan final et de dire exactement quelle est la nouvelle composition du Congrès de la République et sur cette base - clarifier tous les doutes - nous pouvons continuer dans le processus d'une élection présidentielle dans laquelle il n'y a aucun doute sur l'adéquation et la capacité du système électoral », a-t-il dit.

Le juge du CNE Pedro Felipe Gutiérrez a assuré qu'il n'y avait pas de clarté sur la durée du processus, mais a précisé qu'il fallait normalement jusqu'à quelques jours avant la prise de possession par les membres du Congrès le 20 juillet.

