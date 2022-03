Le ministère des Femmes et des Populations vulnérables a statué sur A. Andy Polo et la plainte pour agression physique qui lui a été imposée par son ancien partenaire Gennessis Alarcón. La nouvelle attraction de Universitario de Deportes est revenue dans l'œil de la tempête après la révélation d'audios qui confirmeraient qu'il a violé sa femme morte devant leurs enfants et leurs petits enfants.

À travers ses réseaux sociaux, le portfolio a publié un message faisant référence au fait que « le fait d'être joueur de football, athlète ou avoir une réputation ne devrait jamais être un prétexte pour justifier, tolérer et normaliser la violence à l'égard des femmes ».

Ils ont également exprimé leur solidarité avec Gennessis Alarcón et ses enfants, auxquels ils ont réitéré la disponibilité immédiate des services juridiques et psychologiques du Ministère des affaires féminines « pour toute la famille ».

Enfin, ils ont abordé le carré crème et les ont exhortés à prendre les mesures appropriées après avoir révélé d'autres passages de violence impliquant leur attaquant. « Nous exhortons le Club sportif universitaire à prendre des mesures immédiates face à la situation regrettable de violence exposée hier dans les médias journalistiques et qui implique directement Andy Polo », indique le communiqué.

« L'homme qui viole, le mari qui abuse et le père qui agresse doivent être punis. Les parents ne doivent pas promouvoir la violence, encore moins contre leurs filles/enfants », poursuit le message.

Andy Polo : Déclaration du ministère de la Femme.

NOUVELLES PREUVES CONTRE ANDY POLO

Hier soir, dans le cadre de l'émission Magaly Medina, Gennessis Alarcón a diffusé des audios inédits dans lesquels le footballeur péruvien est entendu avec une attitude violente en présence de ses enfants, qui se mettent à pleurer devant la situation de sa mère. L'un d'eux demande même à sa mère en larmes : « S'il te plaît, maman, ne te frappe pas ».

« Et tu es en train de dire que c'est un mensonge ? Et c'est comme ça que tu dis aimer tes enfants ? Tu crois que je pourrais l'inventer ? Là, j'écris à mon ami pour qu'il appelle le 911 parce que je n'avais même pas de puce pour appeler la police. J'étais enfermée dans la chambre avec mes enfants », a déclaré Alarcón en pleurant.

Il est à noter que dans l'audio, on l'entend fuir au deuxième étage avec ses petits après avoir eu une dispute houleuse avec son ex-compagne, qui, quelques secondes plus tôt, avait demandé aux enfants de « monter à l'étage » pour soi-disant être seul avec Alarcón.

« Que ferais-je si mes enfants allaient dans la chambre ? C'est un homme, il est plus grand, il est plus fort. Que se serait-il passé à ce moment-là ? Et s'il me tue ? Ou est-ce que quelque chose ne va pas chez moi ? Qu'allais-je y faire seul ? » , a-t-il ajouté.

POLO ANDY

Dimanche dernier, Polo s'est exprimé sur des plaintes pour violences familiales portées contre lui. En entrevue avec le programme du jour J, l'ancienne équipe nationale a déclaré que ce que son ex-partenaire avait dit était un mensonge et qu'il ne pouvait pas bouger beaucoup, puisqu'il était blessé au genou.

« Je me taise par respect pour mes enfants. Je suis allée parler au nom de ma famille, de ma mère qui souffre beaucoup. Ce que les gens ne voient pas, mais on est assez choqué aussi », a commenté le joueur « merengue ». Quant aux gifles et coups qu'Alarcón prétendait avoir subis de sa part, l'ancien attaquant des Timbers de Portland a catégoriquement nié une telle agression. « C'est absolument faux. Cela ne s'est jamais produit. Non (je l'ai frappée), je ne suis pas un agresseur ».

Il est à noter que ce fait fait toujours l'objet d'une enquête et que l'avocat de Genessis Alarcón, Michael Fuller, qui s'occupe de son dossier aux États-Unis, a expliqué qu'Andy Polo fera face à ce procès civil pour violences. De plus, il a été suspendu de la Major League Soccer après que sa cause eut été entendue.

