Aguirre se rendra en Espagne mercredi pour être présenté par Majorque

Mexico, 22 mars Javier Aguirre se rendra en Espagne ce mercredi pour être présenté dans les prochains jours comme le nouvel entraîneur de Majorque, a rapporté mardi la chaîne de télévision TUDN, l'une des plus importantes du Mexique. L'entraîneur mexicain de 63 ans remplacera l'Espagnol Luis García Plaza, licencié pour avoir envoyé les vermilions à la 18e place de la qualification de la saison LaLiga 2021/2022, dans la zone de relégation. Aguirre, ancien stratège de l'Atletico Madrid, doit utiliser sa capacité à gérer les vestiaires et empêcher Majorque de revenir à peine un an après leur promotion en deuxième division ibérique. Majorque a six défaites consécutives contre le Betis, Valence, la Real Sociedad, le Celta de Vigo, le Real Madrid et l'Espanyol, et n'a pas gagné de match depuis le 15 février lorsqu'elle a battu l'Athletic Bilbao 3-2. De plus, l'équipe insulaire est la deuxième équipe de LaLiga avec le plus de buts alloués avec 49, derrière seulement le dernier finisseur, Levante, qui en a 58. Javier Aguirre a été licencié le 26 février en tant qu'entraîneur des Mexicains Rayados de Monterrey, à qui il leur a donné le titre de Ligue des champions de la Concacaf l'an dernier. Cependant, le 'Vasco' a échoué dans l'objectif d'atteindre la finale de la Coupe du monde des clubs tenue début février au cours de laquelle il s'est classé cinquième et n'a pas été en mesure de remporter un trophée de la ligue dans trois tournois sous le commandement de Monterrey, l'équipe la plus précieuse du Mexique. À Majorque, Aguirre dirigera un groupe dans lequel se démarquent des noms tels que la gardienne de but espagnole Reina et l'ailier japonais Takefusa Kubo.