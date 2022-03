Adrián Ascues dévoile la clé du leadership du Deportivo Municipal : « Nous sommes tous engagés »

L'objectif d'Adrián Ascues a conduit à Le Deportivo Municipal a ouvert le score contre l'Atlético Grau, mais le casting de Piurano a trouvé l'égalité grâce à Arly Benites, qui, à 54 ans, a trouvé le tirage final.

Adrián Ascues, 19 ans, joue déjà professionnel pour sa troisième année consécutive et dernière week-end, il a marqué son deuxième but dans le football professionnel. Ce but, comme il l'a révélé à Infobae, est dédié à son oncle Manuel Earl, qui est au paradis. « Le 20, c'était son anniversaire et le but lui est dédié », nous confie le jeune dépliant.

Nous avons ensuite discuté pendant quelques minutes avec Adrián Ascues, qui nous dévoile le succès de Le Deportivo Municipal sera le leader de la Ligue 1 et avoue ses objectifs pour 2022.

Dites-moi, comment analysez-vous ce début de saison à la fois pour vous-même et au niveau du groupe ?

Avec le début de la saison, je suis heureux, heureux, avec le groupe, pour les choses que nous avons accomplies. Notre façon de travailler, de réaliser notre idée du jeu et de continuer ainsi, de nous entraîner dans le bon sens et d'aller match par match comme je pense que nous l'avons fait.

Quelles indications le professeur Hernán Lisi vous donne-t-il ?

Le professeur me demande de marcher un peu sur la zone, d'atteindre l'attaque, d'attaquer les espaces beaucoup, au moment où « El Búfalo » Ovelar sort pour ramasser et attaquer les espaces qu'il laisse.

Comment vivez-vous votre présent avec le Deportivo Municipal ?

Je vis ce moment très calmement, désireux de m'efforcer, de continuer à m'entraîner de la meilleure façon pour continuer à contribuer au groupe.

Le fan du Deportivo Municipal voit son équipe comme leader après une longue période, que lui diriez-vous ?

Je dis aux supporters de continuer à aller au stade, de continuer à nous soutenir, nous savons qu'ils seront avec nous dans les bons et les mauvais moments. Très heureux de pouvoir toujours les voir au stade et qu'ils génèrent cette belle atmosphère qui est vécue.

Quelles sont les choses que vous avez améliorées et qu'est-ce qui est nécessaire pour devenir un footballeur d'élite ?

Je pense que je me suis amélioré en essayant d'attaquer davantage les espaces laissés par mes coéquipiers et je pense que je dois améliorer un peu la question défensive.

Quel objectif vous êtes-vous fixé pour cette année ?

En 2022, je souhaite me consolider dans l'équipe et contribuer beaucoup au thème du groupe. Si Dieu le veut et est capable d'émigrer à l'étranger et de faire partie de l'équipe nationale, ce qui est un rêve et un objectif de chaque joueur. Je me concentre maintenant sur le Deportivo Municipal et je continue à faire le travail de la meilleure façon possible,

Pour les Playoffs, la Ligue 1 entre en récréation, quelles choses doivent fonctionner pour continuer dans cette ligne qui leur permet de réaliser des choses importantes ?

Il ne reste plus qu'à continuer à travailler comme nous l'avons fait, à être tous attachés à la même humilité qui nous caractérise et aux instructions que l'enseignant nous donne au cours de la semaine, pour le faire de la meilleure façon possible.

Qu'est-ce qui vous inquiète pour le prochain rival Alianza Atlético ?

Nous savons que l'Alianza Atlético est une excellente équipe, c'est un adversaire solide, comme toutes les équipes du tournoi. Ils seront locaux et toutes les équipes de leurs locaux seront fortes, mais nous allons travailler comme ça, afin que Dieu veuille être en mesure d'obtenir les trois points.

Enfin, selon vous, quelle est la clé pour que Municipal soit le leader de la Ligue 1 aujourd'hui ?

À quoi nous engageons tous et le groupe se rassemble de la meilleure façon possible, la concurrence interne est très forte, nous sommes tous à égalité. Cela nous aide à être à un bon niveau et à être capables de faire les choses que l'enseignant nous demande de faire.

