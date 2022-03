Aaron Judge ira en arbitrage salarial avec les Yankees

Sports Writing, 23 Mar Le stellaire joueur de champ extérieur Aaron Judge assistera à l'audience d'arbitrage lorsqu'il ne parviendra pas à conclure une entente salariale avec les Yankees de New York ce mercredi pour la saison 2022. Le cogneur a demandé à l'équipe new-yorkaise un salaire de 21 millions de dollars pour la campagne à venir, tandis que la direction des Yankees lui a offert 17 millions de dollars, selon MLB.com. L'audience devant un juge d'arbitrage déterminera qui a suffisamment d'arguments pour appuyer votre proposition salariale. Judge, qui est l'une des figures centrales des « Mules du Bronx », a enregistré 39 coups de circuit et a remorqué 98 points, avec une moyenne au bâton de ,287 lors de la saison 2021. En plaçant ces statistiques, le puissant frappeur droit a gagné un salaire de 10 175 000$. Depuis son arrivée chez les Yankees lors de la saison 2016, Judge affiche des moyennes de 45 coups de circuit et 104 points produits, devenant le principal producteur des 26 fois champions des ligues majeures. CHEF heure/mmv/voiture