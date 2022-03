71 % des meurtres de femmes au Guatemala restent impunis

Guatemala City, 22 mars Le Guatemala a enregistré 2 168 féminicides depuis 2008 et 71 pour cent d'entre eux restent impunis, selon un rapport publié mardi par une organisation non gouvernementale. Le Center for Economic Research (CIEN) a présenté les chiffres lors d'une conférence de presse virtuelle au cours de laquelle il a également noté que les féminicides représentaient 16 % du total des meurtres au Guatemala en 2021. L'analyse de l'organisation non gouvernementale a été réalisée par l'enquêtrice de l'entité, Corinne Dedik, qui a rappelé que le crime de féminicide avait été légalement établi par le Guatemala en 2008 et que depuis lors, 2 168 cas de meurtres de femmes ou de féminicides avaient été recensés. Dedik a également précisé qu'au cours de la même période, 630 hommes ont été condamnés pour le crime de fémicide, ce qui équivaut à 29 % du total des homicides, soit 71 % des meurtres de femmes dans le pays d'Amérique centrale restent impunis. Le chercheur a ajouté que les départements (provinces) de Jutiapa et de Zacapa, situés dans l'est du pays, ont les taux de féminicide les plus élevés, tout comme Santa Rosa (sud) et Petén (nord). Dedik a déclaré que selon des études menées, dans « 40 pour cent » des féminicides, « il y avait une plainte pour violence à l'égard des femmes » de la part des victimes au cours des deux années précédant leur meurtre. Le rapport sur le féminicide publié ce mardi par El Cien fait partie du « Crime Complaints Index » mensuel au Guatemala soumis par l'entité, cette fois basé sur des données du ministère public (MP, bureau du procureur). Le Guatemala est l'un des 20 pays les plus violents au monde selon les rapports les plus récents d'organisations internationales et en 2021, il a compté un total de 4 078 meurtres, soit 16,5 % de plus que les 3 500 signalés en 2020. Sur le nombre total de personnes tuées en 2021 au Guatemala, 652 appartenaient à des femmes. Plus de 60 % des homicides commis dans ce pays d'Amérique centrale sont dus à des blessures par balle et la plupart restent impunis en raison de la faiblesse du système judiciaire guatémaltèque, selon des experts.