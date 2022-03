Viral sur TikTok : l'utilisateur mange de la viande de taureau et des testicules crus pour « gagner de la masse musculaire

TikTok est le réseau social du moment. Beaucoup de gens exposent le quotidien de leur vie, et c'est le cas d'un tiktoker qui a suscité l'émerveillement et la controverse. sur les réseaux sociaux. Ceci après avoir montré un régime à ne pas croire, qui est « riche en protéines et minéraux » et qui l'aide à maintenir une musculature enviable.

Le nom du tiktoker est Weam Breiche et il a 31 ans, il est entraîneur de santé et de fitness à Los Angeles. Dans presque toutes ses vidéos, il montre que la viande crue a fait gagner à son corps une masse musculaire enviable.

Comme on peut le voir sur l'image, l'athlète ne montre aucun souci à consommer des aliments crus, mais il ne s'agit pas seulement de viande crue. Son alimentation va plus loin, au point de manger des cerveaux, des testicules de taureau et des coupes de viande plus similaires, évidemment le tout à l'état brut.

« Je suis un athlète 100% carnivore qui a pour mission d'atteindre le poids maximum de mon physique, tout en comptant sur la graisse animale pour l'énergie », lit-il dans sa biographie YouTube, où il précise qu'il n'est pas médecin et que son mode de vie n'est pas un « conseil médical », précise-t-il dans ses vidéos.

Dans certains clips, on voit qu'il accompagne son alimentation avec des croustilles, du jus d'orange, entre autres choses, mais le la consommation de porcs de viande crue son alimentation quotidienne.

Weam n'hésite pas à préciser que pour lui, manger de la viande sans cuisiner est une excellente alternative, surtout lorsqu'il n'a pas le temps de cuisiner, à cela s'ajoute que son alimentation est bonne pour la santé, selon sa propre version.

C'EST LEUR ALIMENTATION QUOTIDIENNE

Nous savons que vous devriez être stupéfait par tout ce que nous vous révélons et c'est pourquoi nous vous montrerons le régime quotidien de Warm. D'après ce qu'il montre dans ses vidéos TikTok, vous pouvez voir les différents types de viande qu'il stocke dans son réfrigérateur. Celles-ci vont des morceaux de viande « normaux », aux cerveaux et aux testicules de taureau, qui ont selon lui une valeur « élevée en zinc ».

Petit déjeuner

Votre petit déjeuner est l'un des plats les plus légers en termes d'aliments crus. Consommez 6 jaunes d'œufs comme boisson énergétique. À cela s'ajoute l'activité d'immersion dans l'eau avec de la glace,

Déjeuner

Au déjeuner, deux testicules de veau, un cerveau de veau, du foie d'agneau, du cœur de veau, du rein de veau, de la moelle osseuse de veau et du beurre cru sont présents et consommés crus.

Prix

Pour le dîner, consommez des tranches de steak cru et de beurre, parfois associées à un shake protéiné.

Un fait supplémentaire selon Weam est qu'il fait de l'exercice immédiatement après avoir mangé les viandes crues et qu'il va au gymnase sept jours sur sept. Elle ajoute des bains de glace trois ou quatre fois par semaine et médite pour aider à garder sa santé mentale sous contrôle.

RÉACTIONS DES UTILISATEURS

Les utilisateurs du réseau social n'ont pas hésité à réagir à leurs publications et elles ont été très variées. Des réactions de surprise, d'étonnement et de peur pour la santé de la personne. La question la plus fréquente est celle des bactéries que ces viandes pourraient avoir à l'état brut et qui finiraient par être réellement nocives pour la santé et provoquer des intoxications alimentaires.

Selon plusieurs spécialistes, la viande crue ou insuffisamment cuite est l'une des principales sources d'intoxication alimentaire, en raison de la présence de bactéries telles que : Escherichia coli, salmonelle ou listeria.

