Miley Cyrus : « Bogota, mon émission préférée »

L'un des concerts les plus attendus pour ce premier semestre est précisément celui de Miley Cyrus. La chanteuse de 29 ans a fait des tournées dans certains pays d'Amérique du Sud où elle a inclus l'Argentine, le Chili et le Brésil avec sa participation au Lollapalooza dans ces pays, ratant celle du Brésil.

Pendant ce temps, le Paraguay fermera son passage à travers ces terres le 23 mars avec le festival Asunciónico. Cependant, lorsqu'il s'agit de sa présentation à Bogotá, en Colombie, l'actrice a également vécu un moment maladroit en raison de la hauteur de la ville.

Cyrus a dû arrêter le spectacle un instant quand il a eu le sentiment qu'il avait envie de vomir. Cependant, les participants ont compris la situation et la musique a continué avec le meilleur de sa chorégraphie et de sa mise en scène comme c'est caractéristique de la chanteuse.

Sur les réseaux sociaux, les participants et les fans du chanteur ont été ravis de l'événement qui a accueilli environ 15 000 personnes à la Movistar Arena. Là, ils ont montré quelques tenues qui font généralement partie des abonnés de Miley, avant même le concert qu'elle a tweeté :

Bien sûr, ses disciples n'ont pas résisté à lui répondre et ont téléchargé leurs photos avec les costumes qu'ils porteraient au concert de Cyrus. Certains d'entre eux étaient à l'extérieur de l'hôtel où la pop star a séjourné et tout au long de la nuit, ils ont chanté quelques-unes de ses chansons, quelque chose qui l'a rendu heureux, malgré l'interruption de son sommeil.

Pendant le concert, Miley Cyrus a été vue portant une tenue noire d'une pièce avec quelques trous qui montraient sa peau en parties. Il portait également de grandes lunettes noires.

Parmi les chansons qu'il a interprétées pour le public colombien figurent Fly on the wall, 23, Wrecking Ball, We Can't Stop, The Climb, Party in the USA et Angels Like You, l'une des chansons les plus attendues par le public du café.

Le public colombien a réussi à captiver Miley Cyrus au point de reconnaître lors du concert que le concert donné à Bogotá était son préféré, ce qui a rendu le public fou, comme on peut le voir dans cette vidéo.

Cyrus a laissé de grands sentiments parmi ses fans qui attendent déjà son retour à une prochaine occasion et, espérons-le, pas aussi loin que cela s'est produit cette fois, puisque l'Américaine n'a pas marché sur le sol colombien depuis 11 ans.

Peut-être qu'avec le grand accueil que ses disciples lui ont réservé dans cette partie du monde, il en aura voulu plus. Cependant, le pays devient de plus en plus un lieu incontournable pour plusieurs des artistes et groupes les plus importants du monde, quel que soit leur genre.

Cela s'avère être un répit pour l'industrie culturelle qui a connu un coup dur ces jours-ci avec le nouveau report de l'un des festivals les plus importants et les plus massifs du pays, comme le Jamming Festival. C'était la dernière minute où les participants commençaient déjà à arriver dans la ville d'Ibagué où l'événement de 3 jours était prévu.





