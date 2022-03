Mauro Schmid présente le rôle principal et son compte dans le « Wolf Pack »

Sports Writing, 22 mars Le Suisse Mauro Schmid (Quick Step Alpha Vinyl) est le premier leader de la Coppi e Bartali Week à remporter la première étape, au départ et à l'arrivée à Riccione, de 164,6 km de long. Schmid (Bullach, 22 ans) s'est imposé devant deux coureurs d'Ineos, l'Irlandais Eddie Dunbar et le Britannique Ethan Hayter, respectivement deuxième et troisième. Le Néerlandais Mathieu Van der Poel (Alpecin Fenix), l'une des grandes attractions de l'épreuve italienne, s'est classé quatrième. Première victoire dans l'équipe « Wolf Pack » pour le jeune coureur suisse, qui a forgé la victoire lors d'une escapade partagée avec Eddie Dunbar à 19 km de la ligne d'arrivée qui les a amenés à se disputer la gloire, avec un avantage pour Schmid, qui a célébré son baptême triomphal dans la ville touristique de Riccione, province de Rimini, en Émilie-Romagne. La première étape n'offrait pas exactement une station balnéaire aux coureurs, mais un parcours de montée et de descente constants, trois points marqués et huit autres non répertoriés, dont le dernier était San Clemente (2,3 km à 4,3 pour cent) avec les 11 meilleurs km de la ligne d'arrivée. Il y avait de l'intérêt à jouer dans la fugue depuis l'aube de l'étape, et pour cela, quatre coureurs ont été proposés qui venaient avoir un loyer de 4 minutes. Le peloton a déclenché la chasse à l'approche des dernières ascensions de la journée, la Grotta di Onferno (2,6 km à 5,8 pour cent) et Montefiore Conca (3 km à 9,5 %). À 34 ans, l'aventure est entrée dans l'histoire. Les tentatives se sont poursuivies, déjà dans l'intention de rechercher le triomphe de la scène avec de réelles options. Mauro Schmid et Eddie Dunbar ont attaqué de manière décisive, créant un écart considérable qui leur a permis de rêver d'arriver à Riccione sans la menace du peloton. Certains coureurs n'ont pas abandonné et ont tenté de quitter le groupe pour se lier aux rebelles, notamment l'illustre Vincenzo Nibali, le Suisse Marc Hirschi et le Norvégien Tobias Foss. Sans succès, car le duo en fuite approchait déjà de la ligne d'arrivée. Entre Schmid et Dunbar se trouvaient la scène et la tête d'affiche. Prix pour le Suisse, qui a quitté la Qhubeka sud-africaine après avoir remporté une étape du Giro d'Italia pour terminer au Quick Step, où il a fait de grands débuts. C'est la quatorzième victoire qui est entrée dans la tanière du « Wolf Pack ». Ce mercredi sera la deuxième étape, entre Riccione et Longiano, de 165,9 km, une journée de rupture de jambe, avec peu de répit sur un circuit qui devra être escaladé cinq fois entre Roncofreddo (3e, 5,4 km à 4,2 pour cent) et Bivio Monteleone (3e, 7 km à 3,5). Le but sera installé sur une pente abrupte. CHEF Soc/ISM