López Obrador regrette que les États-Unis allouent plus d'argent à l'Ukraine qu'à la migration

Mexico, 22 mars Le président du Mexique, Andrés Manuel López Obrador, a déploré mardi que les États-Unis allouent plus de ressources - et plus rapidement - à la guerre en Ukraine qu'à la promotion du développement pour résoudre la crise migratoire dans la région. « Ce que nous voulons, c'est qu'il soit investi. Ils ont juste autorisé des ressources pour l'Ukraine, et ce n'est pas grave, parce que c'est leur politique de protection de l'Ukraine, ils l'ont décidé. Mais je pense que le Congrès l'a approuvé en deux jours, et que le soutien aux frères d'Amérique centrale dure déjà depuis quatre ans, et il n'est pas approuvé », a déclaré le président lors de la conférence de presse depuis le Palais national. López Obrador a été interrogé au sujet de la récente visite du secrétaire américain à la Sécurité intérieure Alejandro Mayorkas, qui a coïncidé avec l'arrestation d'un baron de la drogue à Nuevo Laredo, dans le nord du Mexique. Il a assuré que tout était revenu à la « normale » dans cette municipalité frontalière, qui a souffert le jour de l'arrestation d'affrontements entre les autorités et le crime organisé. Il a indiqué que lors de la réunion, la question des migrations a été principalement abordée. Et il a été insisté pour qu'ils « investissent et doivent soutenir au Salvador, au Honduras, au Guatemala », a ajouté le président. « Il n'a pas été possible d'obtenir une réponse favorable », a déclaré le président, convaincu que ce soutien contribuerait à « tempérer le phénomène des migrations ». Il a souligné que le Mexique aide déjà avec les programmes Sembrando Vida, de reforestation ; et avec Youth Building the Future, d'apprentis et de bourses d'études, mais « bien sûr, nous n'avons pas assez de ressources ». « C'est ce dont nous parlons (avec les Mayorkas) et non seulement il y a du travail, mais aussi qu'ils ont la possibilité d'obtenir des visas de travail, d'ordonner le flux migratoire et de changer de politique », a ajouté le président. Il souhaite que des millions de Mexicains qui travaillent et vivent aux États-Unis soient également régularisés. « Pourquoi les ressources ne sont-elles pas approuvées pour l'Amérique centrale ? Ce qui a été approuvé pour l'Ukraine était un montant beaucoup plus important que ce qui est nécessaire pour soutenir les pauvres des pays d'Amérique centrale et des Caraïbes », a-t-il insisté. Et d'ajouter : « La relation est vraiment bonne, mais il y a beaucoup de bureaucratie, aussi là. Cet éléphant est plus gros et plus rhumatismal que le nôtre. » Le 13 mars, le Sénat des États-Unis a approuvé un important programme de dépenses de 1,5 billion de dollars qui comprend 13,6 milliards de dollars d'aide à l'Ukraine, des fonds contre la violence sexiste et une disposition visant à éviter la paralysie du gouvernement. Le président du Mexique a également été interrogé sur un éventuel soutien du Congrès américain d'environ 158 millions de dollars au Mexique. « Je n'ai aucune information officielle sur cette affaire. Et nous ne voulons pas aider les militaires », a déclaré le président. Les combats entre Russes et Ukrainiens se poursuivent le vingt-septième jour depuis le début des hostilités et, en plus des milliers de morts des deux côtés, la crise compte déjà plus de trois millions de réfugiés. CHEF mqb/ppc/lll (photo) (vidéo)