Longues files d'attente et stations-service vides : manque de carburant à La Havane

La Havane, 22 mars La Havane et d'autres municipalités cubaines connaissent des problèmes croissants de pénurie de carburant, avec des files d'attente de plusieurs heures dans de nombreux centres de services (stations-service) et des distributeurs vides pendant des jours. La capitale cubaine s'est réveillée avec des files d'attente qui ont coulé sur trois et quatre pâtés de maisons, à des centaines de mètres, des établissements de Servicupet, du réseau de stations-service de l'État et des chauffeurs qui ont attendu jusqu'à huit heures pour remplir le réservoir. Les rangs de La Havane et de ses environs ont commencé à croître dimanche, après la publication dans le journal régional officiel Girón qu'à partir de ce jour, le carburant était rationné dans la province de Matanzas. « Pour la vente en citernes, nous autoriserons jusqu'à 10 litres d'essence et 20 litres de diesel. Dans le cas où vous le jetez directement dans le réservoir de la voiture, il s'agirait de 20 litres d'essence et de diesel jusqu'à 40 », a expliqué le coordinateur des programmes et des objectifs du gouvernement de Matanzas, Geobel Quintero Hernández. Ce dimanche matin, il y avait des files d'attente d'une douzaine de véhicules, ce mardi étaient déjà des rangées de dizaines de voitures. Plusieurs chauffeurs ont expliqué à Efe qu'ils attendaient des heures pour pouvoir faire le plein. Dans le centre de service de la cinquième avenue et de la Calle 112, dans la municipalité de Playa à La Havane, ils ont été approvisionnés ce matin pour la première fois en cinq jours, selon les témoignages recueillis par Efe. Rodrigo, un chauffeur professionnel, a été soulevé du lit par un ami à 4 heures du matin pour lui faire savoir. Peu de temps après, j'ai fait la queue, ce qui n'a pris fin qu'après 11 heures du matin. Devant moi, j'avais une bonne poignée de pilotes qui montaient la garde depuis la veille. Derrière, il y avait une file infinie de véhicules, dont beaucoup craignaient qu'il n'y ait pas de carburant pour eux. « Ils ne laissent entrer que 40 litres par voiture. Et 20 dans les porrones (carafas) », explique ce conducteur, qui dit avoir pris le « petit déjeuner » en quittant la maison et avoir emmené l'automobiliste devant lui, qui était une personne âgée, dans son véhicule. L'attente a duré si longtemps que « certains d'entre eux ont été jetés par la voiture à la fin » et d'autres ont dû s'échapper pendant quelques minutes pour pouvoir aller aux toilettes, prenant des dispositions pour ne pas perdre leur quart de travail. Rodrigo raconte qu'il y a même eu des moments de tension, car ceux qui étaient avec des pièges se trouvaient dans une file d'attente séparée et n'avaient pas à attendre aussi longtemps que les voitures. Ensuite, certains conducteurs des dernières places de la file sont allés chercher des ventouses pour éviter l'attente. « En fin de compte, la police a dû venir », explique Rodrigo. PROBLÈMES DE DISTRIBUTION Quintero a soutenu que, du moins dans le cas de la province de Matanzas, la situation n'est pas due à un problème de pénurie, mais à des défaillances temporaires du système de distribution de carburant. Il a déclaré que Transcupet, la société publique d'approvisionnement en carburant, travaille actuellement avec seulement 62% de ses pétroliers. Les autres, il est entendu, sont irrecevables. L'Agenzia Efe a demandé au gouvernement cubain une explication de cette situation, afin d'en connaître les causes et la portée, mais jusqu'à présent, elle n'a pas reçu de réponse. Les médias nationaux officiels, pour leur part, n'ont pas rendu compte de cela jusqu'à présent. Le problème des pénuries de carburant semble également affecter rapidement d'autres secteurs interdépendants, tels que les services de taxi et les transports publics à La Havane. Certains utilisateurs affirment que la fréquence des bus (bus urbains) dans la capitale, déjà dans une situation précaire et critiquée par les pannes, a diminué ces derniers jours et que la plupart d'entre eux voyagent à fond.