Libération d'un journaliste ukrainien aux mains de la sécurité russe

Lviv (Ukraine), 22 mars La journaliste ukrainienne Viktoria Roshchina, des médias numériques Hromadske, prisonnière des services de sécurité russes depuis le 15 mars, a été libérée après avoir enregistré une vidéo dans laquelle elle affirme que les forces russes lui ont sauvé la vie, les médias signalé. « Le 21 mars, les occupants ont libéré la journaliste de Hromadske Victoria Roshchina de captivité. Il se trouve maintenant sur le territoire contrôlé par le gouvernement ukrainien et est en route pour Zaporiyia, où il sera réuni avec ses proches. » Il y a quelques heures, les médias pro-russes et les chaînes Telegram ont commencé à diffuser une vidéo dans laquelle la journaliste rejette toute plainte contre ses ravisseurs et affirme que les Russes lui ont sauvé la vie. Selon ce média, la vidéo était la condition de sa libération et Roschina l'a enregistrée sous pression. La journaliste a été arrêtée par les services de sécurité russes à son retour d'une couverture des effets de l'invasion russe de l'Ukraine dans la ville d'Energodar, dans l'est du pays. Hromadske avait signalé la disparition de son journaliste, qui travaillait dans les zones est et sud du conflit après le début de l'offensive russe, notant qu'elle était probablement entre les mains du FSB, les services de sécurité russes. CHEF ijm-vh/psh