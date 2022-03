L'Euroligue et l'Eurocup retirent les équipes russes et annulent leurs résultats

Madrid, 22 mars Le Comité exécutif des actionnaires de l'Euroligue Commercial Assets (ECA), propriétaires de l'Euroligue, a décidé mardi de retirer définitivement les équipes de la Fédération de Russie de cette compétition et de l'Eurocup, ainsi que d'annuler tous les résultats de la saison régulière matches dans lesquels ils sont intervenus. Cette mesure, prise face à l'invasion militaire de l'Ukraine par la Russie et parce que la situation n'a pas changé, laisse le CSKA Moscou, l'UNICS Kazan et le Zenit Saint-Pétersbourg hors compétition dans l'Euroligue ; et le Lokomotiv Kuban Krasnodar, dans l'Eurocup. Cette dernière possibilité avait déjà été évoquée lors de la réunion exécutive de la CEA qui s'est tenue le 28 février. Les résultats des matches joués par les équipes russes ayant été annulés jusqu'au moment où elles ont décidé d'exclure leur saison, le classement de l'Euroligue est le suivant : . Journée des victoires perdues .1. Barcelone 24 19 5 .2. Real Madrid 24 18 6 .3. Olympiacos Le Pirée 25 17 8 .4. Axe Armani Milan 23 16 7 .5. Anadolus Efes 23 13 10 .6. FC Bayern Munich 22 12 10 .7. Maccabi Tel-Aviv 22 11 11 .8. Monaco 24 11 13 .9. Étoile rouge 24 11 13 10. BITCI Baskonia 25 10 15 11. Fenerbahçe 22 9 13 12. Alba Berlin 22 9 13 13. Asvel Villeurbanne 14. Zalgiris Kaunas 25 7 18 15. Panathinaïkos 23 6 17 CHEF

