Les Ukrainiens, deuxième communauté étrangère au Portugal après les Brésiliens

Lisbonne, 22 mars Plus de 18 000 demandes de protection temporaire pour des réfugiés d'Ukraine ont fait de cette communauté le deuxième plus grand résident du Portugal, juste derrière les Brésiliens. Depuis que la guerre russe contre l'Ukraine a éclaté le 24 février, 18 410 Ukrainiens ont demandé à être accueillis au Portugal, a confirmé le Service portugais des étrangers et des frontières (SEF) à Efe. Ce chiffre porte à plus de 45 000 le nombre de citoyens ukrainiens dans un pays où quelque 27 000 résidaient déjà et fait de cette communauté la deuxième plus grande présence au Portugal, déplaçant les Britanniques à la troisième place. Le SEF a expliqué aujourd'hui à Efe que la semaine dernière, il avait reçu en moyenne 1 200 demandes de protection pour des réfugiés en provenance d'Ukraine par jour et qu'il était passé à 2 000 demandes par jour jusqu'à présent cette semaine. Le ministre portugais des Affaires étrangères, Augusto Santos Silva, a récemment insisté sur le fait que les portes du Portugal sont ouvertes aux Ukrainiens fuyant la guerre et a rappelé que cette communauté comptait plus de 80 000 personnes dans le pays au cours des années 1990. « Nous sommes encore loin de la capacité d'absorption de notre société », a déclaré le ministre la semaine dernière lors d'une rencontre avec des correspondants étrangers à Lisbonne, où il a souligné qu'il y avait plus de 10.000 emplois disponibles pour les réfugiés ukrainiens dans différents secteurs. Les Brésiliens sont la première communauté étrangère au Portugal - quelque 210 000 personnes -, suivis des Ukrainiens et des Britanniques - plus de 42 000 -, selon les estimations officielles. Le Portugal a accordé une protection temporaire aux réfugiés ukrainiens pendant un an, qui peut être prolongée de six mois, et leur a accordé un enregistrement fiscal, la sécurité sociale, la scolarisation des enfants et l'accès au marché du travail. CHEF mer-cgg/pddp